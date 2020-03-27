نائب: الوضع خطير جدا ومنصب رئيس الوزراء ليس حقل تجارب

وصف النائب عن تيار الحكمة عباس صروط، الوضع في العراق بأنه “خطير وصعب جدا”، معتبرا أنه “لايحتمل المجئ بشخصيات لا تمتلك خبرة سياسية لادارة منصب حساس كرئاسة الوزراء”، مشددا على ان “المنصب ليس حقل تجارب.

وقال صروط إن “امريكا تخطط لاستغلال جميع الامور والتداعيات التي تحصل ب‍العراق لمصلحتها وخاصة الوضع السياسي المضطرب”، مبينا ان “الوضع العام وحجم التحديات يستوجب من القوى السياسية الشيعية الخروج بموقف موحد وواضح حول شخصية قادرة على العبور بالبلد الى بر الامان”.

واضاف صروط، ان “الشخص الذي يتصدى لمنصب رئيس مجلس الوزراء ينبغي ان يكون شخصية بمواصفات خاصة على اعتبار ان المنصب ليس اعتياديا، بالتالي ينبغي التوافق على شخصية قوية وقادرة على ادارة الملفات المهمة ومن بينها ملف العلاقات الخارجية والتعامل مع دول العالم، بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق واستقلاله”، مشددا على ان “الوضع الذي يمر به العراق خطير وصعب جدا من النواحي الاقتصادية والصحية والسياسية والامنية، بالتالي فمنصب رئيس الوزراء لايمكن اعتباره حقل تجارب من خلال المجئ بشخصيات اكاديمية او شخصيات لاتمتلك خبرة سياسية”.