نائب محذرا من الاسوأ: يجب التهيئة بشكل عاجل لخزين ستراتيجي من الاغذية والادوية

شدد النائب رعد الدهلكي، الخميس، على ضرورة التهيئة بشكل عاجل لخزين ستراتيجي من الاغذية والادوية، محذرا من الاسوأ.

وقال الدهلكي في بيان ان “هنالك ازمة صحية دولية، مع احتمالية كبيرة بالانغلاق العالمي لكل دولة على نفسها، حيث ستغلق الحدود بشكل قسري بين دول العالم”، مبينا ان “العراق كباقي دول العالم سيكون ضمن دائرة المخاطر، مايجعلنا بحاجة الى وضع الخطط الكافية وتوقع الاسوأ سواء صحيا او اقتصاديا لدفع الضرر والخروج من الازمات باقل الخسائر”.

ودعا رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية “الحكومة الاتحادية عموما ووزارات الهجرة والصحة والتجارة خصوصا الى البدء بشكل فوري وعاجل بتهيئة خزين ستراتيجي من الاغذية والادوية للمرحلة المقبلة”، مشيرا الى “ضرورة العمل تحسبا للأسوأ”.

وتابع “اننا لانريد بث الخوف او التشاؤم، لكننا لا نعلم ماذا يخبا الغد لنا مايجعلنا ومن موقع المسؤولية الوطنية والاخلاقية مطالبون بتوقع الاسوأ”، مشددا على ضرورة “الاستعداد لحماية شعبنا وتقليل الضرر”.