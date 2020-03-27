نائب يدعو الزرفي الى الانسحاب من التكليف كي لا تتكرر تجربة علاوي

دعا النائب عن الفتح حسين الزهيري، الخميس، رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي الى سحب تكليفه حتى لا تتكرر تجربة المكلف السابق محمد توفيق علاوي.

وقال الزهيري في بيان انه “في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها العراق وهو يواجه تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وما تتطلبه المرحلة الحالية من تشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بالبلد في ظل التداعيات التي يشهدها العالم وبلدنا العزيز، فأننا نرفض رفضا قاطعا محاولة تمرير حكومة الزرفي في مجلس النواب”.

وأضاف “سنستخدم جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية ونتخذ كافة الإجراءات لمنع هذا الاستخفاف بالدستور كونه مرشح خارج السياقات الدستورية واختياره من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح مخالفة متعمدة لخرق الدستور الذي اؤتمن للحفاظ عليه وقد تجاهل الكتلة الأكبر بالبرلمان”.

وتابع “نراه تم بصفقة وهو شخصية جدلية لا يتوافق مع ما أرادته المرجعية ومرفوض من قبل الشعب وساحات التظاهر ومزدوج الجنسية ونطالبه بالتراجع عن التكليف”، داعيا المكلف الى “سحب تكليفة كي لا تتكرر تجربة المكلف السابق محمد توفيق علاوي”.