استجابة سريعة لوزارة النقل العراقية لمناشدة العراقيين

وزير النقل يوجه بتهيئة أسطول الناقل الوطني استعداداً لإعادة

العراقيين العالقين خارج البلاد

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

استجابة لمناشدة العراقيين في مصر وغيرها من الدول الاخرى الذين لم تسنح لهم الفرصة بالعودة لارض الوطن الحبيب بسبب ايقاف الطيران بين الدول ومنها بين مصر والعراق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وتضمنت المناشدة باكمال جميل معالي وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي للمواطنين العراقيين في مصر خلال الايام الماضية بارساله ثلاث طائرات لنقل العراقيين من مصر للعراق والطلب الجديد الذي تعلق بموافقته حول تخصيص رحلات جوية استثنائية جديدة ( جسر جوي ) خلال الايام المقبلة تستوعب بقية العراقيين الراغبين بالعودة للوطن .

وخاصة لإجلاء المواطنين العراقيين الذين قدموا الى جمهورية مصر العربية الشقيقة للعلاج ويعانون من أمراض التوحّد والشلل الرباعي، فضلاً عن أولئك الذين لديهم عمليات جراحية كبرى وصغرى و الگروپات السياحية

واستجابة لهذه المناشدة فقد وجه وزير النقل العراقي المهندس عبد الله لعيبي اليوم الجمعة السابع والعشرين من مارس 2020 م الجاري إلى الخطوط الجوية العراقية بتهيئة أسطولها وطواقمها كافة لإعادة العراقيين الذين غادرو العراق خلال ال3 أشهر الاخيرة والراغبين بالعودة إلى ارض الوطن كمرحلة أولى ضمن الوجهات التي يصلها الناقل الوطني ,

وأوضح سيادته “بعد المناشدات العديدة للحكومة العراقية والوزارت المعنية ومنها النقل التي اطلقها العراقيين لرغبتهم بالعودة الى ارض الوطن وأستجابة لتلك المناشدات تمت موافقة مجلس الوزراء على تهيئة قاعدة بيانات رصينة ودقيقة تعتمد من قبل الجهات المعنية لاعادة الحالات الاخرى كمرحلة ثانية

واضاف وزير النقل العراقي بانه ستحدد اسماء الوجبة الأول وفقآ للمعلومات المتوفرة ضمن نظام الرحلات الأخيرة في الخطوط الجوية ورحلات الشركات الاخرى بعد التأكد منها وتدقيقها والتنسيق مع السفارات العراقية المتواجد في الدول التي ستنطلق اليها الرحلات.

وتابع سيادته :سنباشر بالرحلة الأولى خلال الايام القادمة وسيتم الإعلان عن مواعيد تسييرها عبر المواقع الرسمية لوزارة النقل ومواقع شركة الخطوط الجوية العراقية ومكاتبها في باقي الدول بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

كما وسيتم اشعار وزارة الصحة بأوقات الرحلات لتهيأة موقع للفحص المختبري داخل المطار والذي سيمكن اللجان الطبية من التأكد من سلامة الوافدين عبر اخضاعهم لفحوصات دقيقة قبل مغادرتهم المطار للكشف والتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد .

يذكر ان وزارة النقل لم تدخر جهدًا الا وقدمته خلال الاسبوع الماضي حيث تم نقل 500 مواطن عراقي من مطار دلهي إلى مطار بغداد برحلتين في وقت قياسي خلال 24 ساعة بالإضافة إلى إعادة 871 مواطن عراقي من مطار القاهرة إلى مطار بغداد على ثلاث مراحل

كما وتم تسهيل عودة وصولهم إلى منازلهم في بغداد والمحافظات كافة بعد التاكد من سلامتهم عبر حافلات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بالتنسيق مع عمليات بغداد ووزارة الداخلية .