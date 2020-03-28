بسم الله الرحمن الرحيم

اعترافهم.. (الحشد عقائدي) توجب (حل الحشد..لحماية الدولة) وهل عقيدته (ولائية ام لا ولائية)

قيادات الحشد تؤكد دائما بان (الحشد عقائدي).. وهو اعتراف بتناقض (عقيدة الحشد مع عقيدة الدولة ومؤسساتها العسكرية الرسمية).. فهناك (فرق بين عقيدة الدولة.. والعقائد الدينية والمذهبية والقومية والسياسية الاديلوجية.. ) فكن عقيدتك ما تكون.. ولكن لا تفرضها على الدولة.. فكل المؤسسات العسكرية الرسمية تتشكل من قمة هرم الدولة.. (فيتشكل الجيش وفيالقه وفرقه العسكرية وألويته وكتائبه وسراياه).. من قمة هرم الدولة .. وبقيادة ضباط عسكريين خريجي الكليات العسكرية الرسمية.. وولاءهم يكون للدولة وللقائد العام للقوات المسلحة.. ولكن لا يعقل ان يؤسس مليشيات من قبل زعامات مسلحة ثم تنضم للدولة؟ اي من القاعدة للهرم؟

فهل سمعتم مثلا (شخص نكره لم يتخرج من كلية عسكرية) يجمع مئات من المدنيين ويسلحهم ويؤسس منهم مليشيات مسلحة.. ثم بعد ذلك (يصبح قائد فيلق بالجيش الرسمي مع مسلحيه) ؟؟ هذا ليس جيش بل مهزلة..

فحتى (الحرس الثوري الايراني).. تم تأسيسه من قمة الهرم الدولة الايرانية (الخميني حاكم ايران).. وفتح باب التطوع اليه.. وقياداته تخرجت من كلياته العسكرية الرسمية.. اي لم ياتي (ابو جحيل؟؟ وابو عزرائيل.. وابو مهدي المهندس.. وابو طبر.. وقيس الخزعلي.. واكرم الكعبي.. ومقتدى الصدر.. وابو شربوخ.. الخ).. كل منهم اسس عصابات خارج ايطار الدولة.. ولا يعلم من اين لهم اموال سلحوا مرتزقتهم.. لسنوات.. ثم بعد ذلك يتم تاسيس هيئة حكومية لتضمهم وتمنحهم رواتب شهرية.. وتقاعد.. وتسلحهم بمختلف الاسلحة؟؟ (اكو طيحان حظ اكثر من ذلك)؟؟

والاخطر (يعلنون جهارا ولاءهم لدولة اجنبية ايران، ويبايعون حاكم اجنبي علنا حاكم ايران خامنئي.. ويهددون بجر الحرب لداخل العراق اذا ما دخلت الدولة الاجنبية ايران مع اي دولة اخرى).. والاخطر تعلن فصائل بالحشد بانها غير معنية بقرارات الدولة العراقية لانها مليشية عقائدية تتبع القائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني (خامنئي) الايراني؟

السؤال متى شيعة العراق ينتهون من تفريخ المليشيات والاحزاب والمكاتب الاقتصادية التي تجهر بولاءها لدولة اجنبية ايران، بدل ان يفكرون ببناء مؤسسات دولة ويؤسسون لدولة.. ليثبتون بانهم رجال دولة..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع)

بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها …

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سجاد تقي كاظم