السفير الاردني يؤكد للزرفي على عمق العلاقات بين بغداد وعمان

بحث رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مع السفير الادني منتصر الزعبي انتشار وباء كورونا وإنهيار اسعار النفط العالمية، فيما شدد الزعبي على عمق العلاقات بين بغداد وعمان.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ان “رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي استقبل بمكتبه بالعاصمة بغداد، ظهر يوم الخميس، سفير المملكة الأردنية الهاشمية منتصر الزعبي”، مبينا انه “جرى بحث العلاقات العراقية – الاردنية والاوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة والعالم في ظل المخاوف المتزايدة من انتشار وباء كورونا، وإنهيار اسعار النفط العالمية وتداعيات الركود الاقتصادي الناجم عن هذا الانهيار”.

وعرض الزعبي “الوضع الداخلي للمملكة والتدابير المتخذة لمواجهة فايروس كورونا”، مشددا على “عمق العلاقات بين بغداد وعمان”.

واعرب عن أمله في “تعميقها وتطويرها وحسم تشكيل الحكومة القادمة خلال المدة الدستورية خدمة لمصلحة العراق وشعبه”.