تحذرات من كارثة إنسانية لنقص المستلزمات الطبية في مستشفيات بغداد ومطالبات لدعم الأطباء لمكافحة الفايروس

كشف النائب حيدر الفوادي، السبت، عن شكاوى كثيرة وردت تؤكد وجود تقصير بتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا بمستشفيات العراق.

وقال الفوادي في بيان صحفي إنه نحذر من وقوع كارثة إنسانية جراء النقص الحاصل بالمستلزمات الطبية الخاصة بالإسعاف الفوري في مستشفيات العراق وبغداد بصورة عامة، ومدينتي الكاظمية والشعلة بصورة خاصة، مطالباً رئيس الوزراء وخلية الأزمة الحكومية بالتدخل لدعم دوائر وزارة الصحة والأطباء والكوادر الصحية لمكافحة ذلك الوباء.

وأضاف الكثير من الشكاوى تصلنا من الكوادر الطبية تؤكد أن هناك تقصير بتوفير تلك المستلزمات الطبية، وخصوصاً الذين هم في الخط الأول، مشدداً على ضرورة دعم وإسناد الجنود المجهولين في خطوط الصد الأولى لمكافحة فيروس كورونا، من أطباء وكوادر صحية من خلال توفير الأموال اللازمة للقيام بعملهم وحمايتهم من ذلك الوباء.

وأكد على ضرورة توزيع الكمامات والقفازات إلى منتسبي القوى الأمنية في وزارة الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى المتواجدة في الشارع طيلة أيام الحظر.