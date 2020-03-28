سيادة المطران عطا الله حنا : ” ان بقاء الناس في بيوتها في هذه المرحلة الحرجة انما هو امر اساسي من اجل محاصرة هذا الوباء الخبيث ”

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في نداء وجهه الى ابناء مدينة القدس بضرورة الالتزام في منازلهم والبقاء فيها في هذه المرحلة وهذا امر اساسي من اجل محاصرة هذا الوباء الذي ألم بنا وببلادنا ومشرقنا وعالمنا .

اجعلوا من فترة بقاءكم في المنازل فترة اعتكاف وتأمل وقراءة وصلاة ودعاء لكي يرأف بنا الرب الاله ويتحنن علينا ويبعد عنا هذا الغضب ، وليكن الخروج مقصورا فقط عندما تكون هنالك حاجة لشراء بعض المؤن او الادوية او الاشياء الضرورة الاخرى .

ان بقاءكم في منازلكم هو من اجل حمايتكم ومن اجل حماية المحيطين بكم فالمخالطة كما يقول العلماء انما تساهم في انتشار هذا الوباء واتمنى من الجميع ان يتحملوا المسؤولية وان يقوموا بواجبهم الاخلاقي والانساني وان يبقوا في منازلهم لكي يجنبوا انفسهم وغيرهم العدوى .

انها مرحلة عابرة يمكننا ان نقصرها بوعينا وحكمتنا وتحملنا للمسؤولية ومساهمتكم هي التي ستعجل هذه المرحلة التي نتمنى ان تنتهي وان يزول هذا المرض الخبيث الذي تعاني منه البشرية بأسرها .