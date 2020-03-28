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في أسوأ حصيلة يومية عالمياً .. أكثر من 1000 وفاة في إيطاليا بسبب «كورونا»

كشفت إيطاليا، اليوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من ألف وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية بسبب فيروس «كورونا» المستجد، في أسوأ حصيلة يومية في البلاد والعالم، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة الإيطالية.

وبحسب البيانات الحديثة، تم تسجيل أكثر من ألف وفاة في إيطاليا، بسبب فيروس «كورونا»، بعد أن ارتفعت الوفيات في لومبارديا وحدها إلى 541، اليوم الجمعة.

وأودى فيروس «كورونا» بحياة أكثر من 25 ألف شخص في العالم، وفق مصادر رسمية حتى بعد ظهر اليوم الجمعة.

وفي الإجمال، سُجّلت قرابة 27 ألف حالة وفاة في العالم أغلبها في أوروبا، فيما بلغت حصيلة الإصابات على مستوى العالم حوالي 550 ألفاً.

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