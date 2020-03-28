كورونا يثبث ان الاتحاد الاوربي اوهن من بيت العنكبوت

هكذا..و بالضربة الفنية القاضية.يسقط الاتحاد الأوربي من الجولة الأولى..في اول اختبار(جدي) له منذ الحرب العالمية الثانية..وتتخبط دول كانت تسمى جزافا بالعظمى كالمانيا وفرنسا وبريطانيا التي تداركت نفسها وخرجت من الاتحاد..تتخبط هذه الدول تاركة إيطاليا واسبانيا لمصير مجهول ولسان حالها يقول (يا روح ما بعدك روح)..فحدود الاتحاد الأوربي التي كانت تتفاخر بفتحها أغلقت مع معضها وكل بلد اغلق حدوده خوفا من تفشي المرض..فاين الاتفاقيات…؟؟وأين بروتوكولات التعاون الموقعة بين دول الاتحاد في حال حدوث الكوارث و الاوبئة؟؟؟وأين قوة الاتحاد الأوربي (الزائفة)التي كان تبجح بها دول الاتحاد المهزوز؟؟

الاتحاد الأوربي أيها السادة عبارة عن فقاعة نفخت في نفسها حتى تصورت انها قوة كبرى في حين انها اوهن من بيت العنكبوت.بل هي عبارة عن (كيس ملاكمة) جاهز للضرب لكل من يرغب في ذلك….وكي اثبت انها اوهن من بيت العنكبوت اليكم الأدلة التي تثبت صحة ما اكتب

اولا..الاتحاد الأوربي ورقة يلعب بها اردوغان متى ما أراد بتهديدهم تارة بارسال عشرات الالاف من المهاجرين في عملية ابتزاز لا يقوى الاتحاد على ابطالها…علما انه أي اردوغان قد ارسل عام 2015 ما يربوا على ثلاثة ملايين مهاجر…كثير منهم كانوا من ارهابيي داعش وجبهة النصرة من السوريين وحوالي مليون أفغاني…تم ادخالهم رغما عن انف اوربا التي استقبلتهم وهي صاغرة..خاصة المانيا والسويد..وقد كتبت وقتها مقالا حول هذا الموضوع عنوانه(اوربا الضعيفة…تستقبل ولا تسال)

ثانيا..الاتحاد الأوربي عبارة عن كيان واهن ..مطيع..صاغر..راغم امام جبروت الولايات المتحدة الاقتصادي..ينفذ كل اوامر أمريكا ويعتبرها الها واحدا لا شريك له…وكلمة صغيرة من الرئيس ترامب كفيلة بتركيع الاتحاد كون الاقتصاد هو اليد اليمنى لاوربا…

ثالثا…الاتحاد الاوربي بكل ما يتبجح به من تقينات واقتصاد مزعوم سينهار بيوم واحد امام الصين واقتصادها العملاق اذا ما توقفت المصانع الصينية التي تنتج لاوربا هناك…

صحيح ان الفايروس منتشر في كل دول العالم بلا استثناء لكن لم يكن يتوقع اكثر الناس تشاؤما ان تقف اوربا مكتوفة الايدي وعاجزة عن أي شيء الا إحصاء اعداد المصابين والموتى…بل هي عجزت حتى عن إيجاد مقابر تدفن بها موتاها…فبدات بحرق الجثث..!!

من يستجدى كمامات من العالم واسرة للمرضى ومساعدات طبية هل يستحق ان يسمى اتحاد اوربي؟؟؟

هامش ذات صلة…

الدول العربيبة خاصة الخليج والأردن ولبنان كانت لها إجراءات اكثر علمية وذكاء من اوربا

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من المؤكد ان الاتحاد الأوربي سيتفكك تدريجيا (اذا خرج سالما من الازمة) لانه انهار وفشل في اول اختبار

في بلدان تسمى راقية مثل فرنسا والسويد وألمانيا لا توجد كمامات…وفي العراق البلد المنهك والمنهوب .تنتج معامل أهلية كمامات وتوزعها مجانا على الناس!!!

عمار البازي