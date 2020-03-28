من بينها حظر التنقل بين الولايات .. أردوغان يعلن حزمة قرارات مشددة لمواجهة «كورونا»

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الجمعة، عن حزمة قرارات مشددة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد في بلاده.

أردوغان قال في كلمة وجهها للشعب التركي: «دخلنا فترة يتعين علينا فيها تقديم مزيد من التضحيات من أجل التغلب على الأزمة التي تواجه البشرية»، وأضاف «لن نخلد للراحة أبداً لأن التهديد الذي أمامنا جدي للغاية».

وبين أردوغان، أن التدابير الجديدة تغطي كافة مجالات الحياة وتهدف إلى كسر سلسلة انتقال فيروس «كورونا» في أقرب وقت.

وبصدد التدابير الجديدة، قال التركي: «سنلتزم بقاعدة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً بالنسبة لاستدعاء وتسريح أفراد الجيش»، إلى جانب «حصر التنقلات الداخلية بين الولايات باستصدار تصاريح من المحافظين»، و«إغلاق كافة أماكن التنزه والسواحل والغابات خلال العطل الأسبوعية، وعدم السماح بالتجمعات في هذه الأماكن باقي أيام الأسبوع»، وأيضاً «إيقاف كافة الرحلات الجوية الخارجية».

وأردف أردوغان «سيتم تطبيق نظام العمل المرن بالحد الأدنى من العاملين في القطاع الخاص كما هو الحال في القطاع العام»، كاشفاً عن «إنشاء مجالس لمكافحة الوباء في جميع الولايات برئاسة مكاتب الولاة وذلك لمتابعة التدابير الوقائية».

وشدد أردوغان قائلاً: «لن نسمح بمخالفة التدابير التي اتخذناها من أجل حماية مرضانا المسنين أو نقبل بأي أعذار لمن يخالفها»، مؤكداً على بدء تنفيذ التدابير المتخذة بدقة في 30 مدينة كبرى في البلاد، في الوقت الحالي.