هل فعلا فيروس الكرونا عقاب الهي بسبب اغتيال الشهيدين،

نعيم الهاشمي الخفاجي

نشر منشور يظهر به صورة شيخ معمم اسمه الشيخ عامر الكفيشي دائما يلقي خطب بقناة افاق الناطقة في اسم الإخوة الأعزاء في حزب الدعوة الإسلامية، يقول سماحة الشيخ أن فايروس كرونا هو عقوبة من الله عز وجل بسبب اغتيال الشهيدين رحمهم الله، لربما المنشور مزور ولم يكن قائلة سماحة الشيخ الكفيشي، بظل وجود أجهزة الاتصالات والفوتو شوب يمكن التزوير، لكن احب ان اذكر الإخوة الكرام الفيروس انتشر بالصين في شهر تشرين أول اي قبل شهرين من استشهاد الشهيدين، بل وصل الفيروس إلى إيران والعالم بشهر كانون ثاني بداية هذا العام اي بعد أن انتشر في مقاطعة يوهان الصينية وبعض أقاليم الصين الاخرى، بكل الاحوال ما حدث من تفشي الفيروس لم يكن ذلك بعد عملية استشهاد الشهيدين، كان ممكن لسماحة الشيخ عامر أعزه الله واعلى مقامه في الجنة مثل ما امتلئت جيوبه بالملايين بدار الدنيا أن يقول أن هذا الفيروس قد أشار إليه الرسول محمد ص والإمام علي ع حول الأحداث التي تسبق دولة الإمام المهدي، وهذا الرأي صحيح لأن هناك أحاديث نبوية شريفة رواها أئمة ال البيت ع ومحدثي السنة تؤكد صحة ذلك.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.