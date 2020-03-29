اعلان اصابة اول مسؤول حكومي عراقي بـ”كورونا”

أعلن العراق ، السبت ، اصابة اول مسؤول حكومي بفيروس كورونا المستجد ، لافتاً الى انه لم يكن في العمل خلال إصابته بالفيروس.

وزارة التجارة العراقية أعلنت في بيان إن “الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو يرقد الآن في أحد المستشفيات في العاصمة بغداد”.

مضيفة ، أن “وكيل الوزارة لم يكن يمارس عمله في الوزارة قبل وبعد الإصابة كونه كان في إجازة رسمية لأكثر من 15 يوما بسبب وعكة صحية ، وخلال الإجازة شخص إصابته بفيروس كورونا”، مؤكداً ” عدم لقائه بالوزير ولم يحتك به ولا حتى أيضا بقيادة الوزارة والمنتسبين”.

وختم البيان ، بالقول “تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتعلق بتعفير وتعقيم المكتب وحجر الجهات ذات العلاقة بالمصاب وفق التعليمات التي تصدرها الجهات الصحية المخولة”.