الكعبي: سنعمل مع الشركاء لمنع تمرير الزرفي وحكومته في البرلمان

اكد عضو مجلس النواب حسن شاكر الكعبي، السبت، رفضه القاطع للمرشح لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي وطريقة تكليفه، منوها الى أن بحال استمراره بسعيه لتشكيل الحكومة سيتم العمل مع الشركاء لمنع تمريره في البرلمان.

وقال الكعبي في بيان “نرفض بشكل قاطع المرشح عدنان الزرفي والية تكليفه”، مبينا أن “طريقة تكليفه تعتبر خرقا فاضحا للدستور وتجاهل الكتلة الأكبر”، مشيرا الى أن “في حال استمرار الزرفي وسعيه لتشكيل الحكومة فإننا سنعمل مع شركائنا السياسيين في البرلمان لمنع تمريره”.

ونوه الكعبي الى “ضرورة اعتذار الزرفي عن تشكيل الحكومة وتقديم مرشح غير جدلي قادر على قيادة البلد في هذه المرحلة الحساسة والظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز”، داعيا ، “الكتل الشيعية لاجتماعات عاجلة ومثمرة لتوحيد الموقف والإسراع بالاتفاق على مرشح كفء لرئاسة الوزراء”.

يشار الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف في 17 آذار الحالي النائب عن محافظة النجف وعضو تحالف النصر عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة.