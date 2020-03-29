{{اللهم لا نسألك رد القضاء “كورونا” عن الظالمين؛ ولكن نسألك اللطف فيه على المظلومين}}

فوزي العلي

27/03/2020

أفضل دعاء ودواء ضد فيروس “كورونا” هو الدعاء المشهور {اللهم لا نسألك رد القضاء؛ ولكن نسألك اللطف فيه}!!..

اللهم لا نسألك رد القضاء على الظالمين والطغاة والحكام القتلة والفاسدين في دول العدوان والاستعمار والدمار المعروفة ومسئوليها وإداراتها وعملائها؛ وأغلظ واشدد عليهم؛ وألطف اللهم فيه وأبعده عن العاجزين والفقراء والمظلومين والآمنين المؤمنين!.

أيها الناس اعلموا إن فيروس “كورونا” هو غضبة من السماء على تمادي واستهتار الطغاة والظالمين في العالم أجمع ضد البشر في حروبهم واستعمارهم واعتداءاتهم على الشعوب الآمنة والمسالمة؛ التفاتة بسيطة من السماء أو خالق السماء والأرض وما بينهما بعد صبر طويل!! وزيادة البكاء والعويل! والدعاء والرجاء الذليل! بضربة “تشفي العليل”!! .. فكان التحرك بأضعف خلقه ضد أشرس وأقوى “مخلوقاته”! وأذل به “ترامب” وهزم به ولي عهد بريطانيا “العظمى”! وأرعب عجوزها! وطرح رئيس وزراء بريطانيا في العزل والحجز وأثنين من وزرائه؛ رئيس وزراء بريطانيا ورئيس أميركا كانوا يخططون بعمل عدواني واسع للسيطرة على بلدان ومناطق كثيرة في العالم بقوة سلاحهم المدمر وبمساعدة عملائهم ومرتزقتهم ابتداء من الدول الأوروبية وانطلاقا إلى بقية مناطق العالم فكان لهم “كورونا”!! القائد والحاكم الذي لا يُرى بالعين المجرة إلا بأقوى الميكروسكوبات!! وهزمهم شر هزيمة وأذاقهم مر الرعب؛ فمنهم من قضى نحبه ومنهم مَنْ ينتظر! .. أيها الناس البسطاء والفقراء والشرفاء قو أنفسكم وأهليكم غضب “كورونا” وابتعدوا عن طريقه ولا تكونوا عثرة في مسيرته ومهمته والتزموا بما يبعدكم عنه وأفسحوا له المجال في الحساب والعقاب فإنه استجابة لدعاء المظلومين والمغدورين والشهداء ودموع الأمهات وحسرة الآباء تجمعت على الظالمين والطغاة وتفجرت بهذا العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة – إذا لم يفلتوا منها- عذاب أشد وأبقى!!

أما مَنْ تعرض لهذا الموت وهذا العقاب من شعوب تلك الدول الباغية الطاغية؛ كان نتيجة لسكوتهم على عدوان حكامهم على الشعوب وساهموا في استعمارها وعاشوا على آلامها وحرمانها ولم يهتموا بما يجري عليها ولا ما تتحمله من عدوان غاشم في القتل والتدمير والتهجير وتسليط الحكام القتلة على تلك الشعوب فشملهم العذاب نتيجة تصرفات حكامهم واستهتارهم بحق الشعوب الضعيفة .. نعود ونقول إن أفضل دعاء ودواء للتخلص من المبعوث الخاص!! “كورونا” ودفعه للتوجه إلى “مَنْ يستأهله”!! ..هو {اللهم لا نسألك رد القضاء – كورونا- عن الطغاة والظالمين؛ ولكن نسألك اللطف فيه على المظلومين والفقراء والعاجزين وأبعده عنهم}