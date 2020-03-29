النفط ترصد 2.4 مليون دولار لتأهيل ابنية في البصرة كمناطق حجر لمرضى كورونا

أعلنت وزارة النفط، السبت، عن تخصيص مبلغ (٢ مليون و٤٠٠ الف ) دولار لتأهيل ثلاثة أبنية جديدة في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة كانت مخصصة كفنادق، بهدف توظيفها كمناطق لحجر المرضى المصابين بفايروس كورونا ومعالجتهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان إن “شركة نفط البصرة ستقوم بالتعاون والتنسيق مع إدارة المحافظة والجهات الصحية المعنية فيها من اجل التعاقد مع شركات صينية لتجهيز هذه الأبنية بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات الصحية اللازمة التي تتطلبها الرعاية الصحية الخاصة بالحجر الصحي وبشكل عاجل، وبالاستفادة من خبرة الصينين في هذه التجربة”.

وأشار جهاد، إلى ان “هذه الاجراءات والمبادرات التي تقوم بها وزارة النفط، تأتي ضمن الدعم الذي تقدمه للقطاع الصحي بشكل عام ولأبناء المحافظة بشكل خاص للوقاية من انتشار فايروس كورونا والمساهمة في علاج المصابين به”.