بسبب كورونا.. نائب يطالب بتوزيع مفردات التموينية ورواتب الرعاية لشهرين متتاليين

طالب عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبدالحسين الموسوي، السبت، بتذليل المصاعب التي تواجه المواطنين بسبب فيروس كورونا من خلال توزيع مفردات البطاقة التموينية و رواتب الرعاية الاجتماعية لشهرين متتاليين.

وقال الموسوي في بيان “في ظل تصاعد مخاطر انتشار وباء كورونا في بلدنا وازدياد نسب الإصابات فيه نتطلع من ابناء شعبنا الكريم استشعار خطورة المرحلة وتطبيق التعليمات الصادرة من خلية الازمة بالتزام البقاء في البيت لتحجيم انتشار الفايروس”.

واوضح،”وفي ذات الوقت نطالب الجهات الحكومية بتذليل المصاعب التي ستواجه الناس نتيجة التزامهم بحظر التجوال بنقاطٍ عدة منها توزيع مفردات البطاقة التموينية من قبل وزارة التجارة لشهرين متتاليين وبآليةٍ تحفظ ما تهدف اليه مقررات خلية الازمة من تقليل الاحتكاك بين المواطنين”.

وتابع،” ايضا إطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية لشهرين خلال هذين اليومين وبغض النظر عن كونها قد أطلقت رواتبهم في الشهر الماضي كي تخفف من أثر الحظر على حياة المشمولين برواتب الرعاية، وعدم انتظار بداية شهر حزيران القادم موعد اطلاقها الرسمي مع مراعاة ضوابط وتعليمات خلية الازمة ايضاً في توزيعها منعاً لضياع هدف الحجر الصحي”.

واضاف، “كما بجب ومراعاة الجهات الامنية المشرفة على تطبيق حظر التجوال لاهداف وتعليمات خلية الازمة من عدم حشر المخالفين لمنع التجوال في امكان ضيقة بعد توقيفهم لمخالفتهم تطبيق هذا الحظر ، وايضا توجيه وزارة الثقافة وهيئة الاعلام والاتصالات ونقابة الفنانين ووزارة الشباب والرياضة لِحَث الواجهات الفنية والإعلامية والرياضية لأخذ دورهم الفعال في هذا الظرف الحرج لعمل مقاطع فيديوية قصيرة وهادفة لحث المواطنين على التزام بيوتهم خلال الأسبوعين المقبلين ( كونها حاسمة بسعة انتشار الفايروس ) والالتزام التام بمقررات خلية الازمة.”