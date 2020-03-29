بمشاركة ممثلين عن إقليم كوردستان .. لجنة عراقية عليا لمكافحة فيروس “كورونا”

أعلنت الحكومة الاتحادية في بغداد ، السبت ، تشكيل لجنة عليا للصحة بهدف مكافحة فيروس “كورونا”.

اللجنة يترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي ، وتضم 12 وزيراً (من أصل 22)”.

كما تضم اللجنة ممثلين عن إقليم كوردستان والبنك المركزي وقيادة الجيش والمعابر الحدودية والطيران المدني والإعلام الحكومي وغيرهم.

وتتولى اللجنة “وضع السياسات والخطط العامة والإشراف على تنفيذها وأخذ القرارات الرئيسية وتعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية كافة، والتنسيق مع السلطات القضائية والتشريعية والجهات الدولية ذات الصلة بمكافحة تفشي الفيروس”.

وحتى ظهر ، اليوم السبت ، أعلنت السلطات العراقية ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 42 والإصابات إلى 506.