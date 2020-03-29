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عالية نصيف تطالب بغلق منفذ طريبيل الحدودي

طالبت النائبة عالية نصيف السلطة التنفيذية بإغلاق منفذ
طريبيل الحدودي مع الأردن لكون استمراره يشكل ضرراً على البلدين في ظل تزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مبينة أن سائقي الصهاريج يدخلون العراق من خلال هذا المنفذ ويعبئون النفط من كركوك ويبيتون فيها ثم يعودون إلى الأردن .

وقالت في بيان اليوم، أنه :” على الرغم من تزايد حالات
الإصابة بفيروس كورونا في الأردن مؤخراً، إلا أن منفذ طريبيل الحدودي مازال مفتوحاً أمام الشاحنات وخصوصاً صهاريج النفط التي مازالت مستمرة في الدخول وبأعداد كبيرة “.

وأوضحت نصيف :” ان سائقي الصهاريج يقطعون مسافة ٥٠٠ كيلومتر
الى كركوك من أجل تعبئة النفط الذي يباع للأردن بسعر زهيد، كما أن السائقين قادمون من دولة تشهد تزايداً في إعداد المصابين بفيروس كورونا، وهؤلاء يبيتون في كركوك، اي أن مخاطر انتقال العدوى تهدد كلا البلدين، وبالتالي نرى ضرورة إنهاء هذا الوضع وغلق هذا المعبر إلى
حين انتهاء وباء كورونا “.

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