فتوى من السيستاني بشأن دفن وفيات كورونا

أصدر المرجع الديني علي السيستاني، امس السبت، فتوى بشأن دفن المتوفين بفايروس “كورونا”، وفيما أشار إلى عدم جواز حرق جثمان المسلم،

فقد دعا السلطات إلى تسهيل دفنهم في المقابر العامة مادام أهل الاختصاص في الطب يؤكدون عدم إمكانية انتقال الفايروس من الميت إلى الحي. وأجاب السيد السيستاني على مجموعة من الاسئلة بهذا الخصوص، اطلعت عليها (المدى) أمس السبت واكدت الفتوى انه لا يجوز حرق جثمان المريض ، و لايجوز منع دفنه في المقابر العامة وطالبت الفتوى الجهات المسؤولة بتسهيل الامر ، كما اكدت الفتوى على اقامة شعائر الدفن كاملة وكان المرجع الاعلى السيد علي السيستاني، قد اصدر الثلاثاء 10 آذار الجاري، حكماً شرعياُ حول إقامة صلاة الجماعة في ظل انتشار فايروس كورونا، أكد فيه الالتزام بتوجيهات الجهات المسؤولة.