مفوضية حقوق الانسان تدعو لمراعاة المراسم الدينية والاجتماعية بدفن ضحايا كورونا

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت، الى الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة ومراعاة المراسم الدينية والاجتماعية في دفن الموتى جراء وباء كورونا.

وذكرت المفوضية في بيان ان “المفوضية العليا لحقوق الانسان تتابع باهتمام ما تقوم به الجهات الصحية المختصة من اجراءات بشأن دفن الموتى الذين توفوا جراء اصابتهم بوباء كورونا”.

وأبدت “أسفها الكبير لما وصلت الية الاوضاع نتيجة لعدم استطاعت الجهات الصحية والساندة لها بدفن جثث المتوفين من ابناء محافظة بغداد تحديداً، بسبب عدم تخصيص المكان الملائم، ورفض اهالي المتوفين لدفن الموتى بحجة عدم اتباع الطرق الشرعية من تغسيل وتكفين بحسب العادات والتقاليد الاجتماعية المتعارف عليها، يضاف إليها محاولة البعض منهم استلام الجثث خارج الضوابط المقررة في البروتوكول الصحي الدولي الذي اقرته منظمة الصحة العالمية وتوجيهات وزارة الصحة العراقية في مثل هذه الحالات الطارئة اوً بسبب التخوف غير المبرر والمبالغ فيه من الجثث”.

ودعت المفوضية، خلية الازمة الى “التحرك الجاد للتنسيق مع الحكومات المحلية في بغداد و باقي المحافظات لتخصيص الاراضي المطلوبة والمباشرة باتمام مراسيم التشييع واتباع الطرق الرسمية والشرعية في مثل هذه الحالات من (تغسيل وتعقيم و تكفين) وبحضور ذويهم لضمان أداء الطقوس الشرعية بحسب رأي رجال الدين احتراماً لحقوق الميت ومراعاة لمشاعر ذوي المتوفين ومواساة لهم على ان لا تتعارض مع التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة الصحية”.

وشددت المفوضية، على ذوي المتوفين “الالتزام بالتعليمات الصحية المقررة لما للموضوع من خصوصية وضرورة من اجل الحفاظ على حياة الآخرين ومنع انتشار المرض”.