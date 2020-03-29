نائب يحذر من كارثة انسانية وخاصة في الشعلة والكاظمية

حذر النائب حيدر الفوادي، السبت، من كارثة إنسانية جراء النقص الحاصل بالمستلزمات الطبية الخاصة بالإسعاف الفوري، فيما اشار الى ان شكاوى كثيرة وردت تؤكد وجود تقصير بتوفير تلك بمستشفيات العراق وخاصة بالشعلة والكاظمية.

وقال الفوادي في بيان ان “نحذر من وقوع كارثة إنسانية جراء النقص الحاصل بالمستلزمات الطبية الخاصة بالإسعاف الفوري في مستشفيات العراق وبغداد بصورة عامة ومدينتي الكاظمية والشعلة بصورة خاصة”، مطالبا “رئيس الوزراء وخلية الأزمة الحكومية بالتدخل لدعم دوائر وزارة الصحة والأطباء والكوادر الصحية لمكافحة ذلك الوباء”.

واضاف ان “الكثير من الشكاوى تصلنا من الكوادر الطبية تؤكد ان هنالك تقصير بتوفير تلك المستلزمات الطبية، وخصوصًا الذي هم في الخط الأول”، مشددا على ضرورة “دعم وإسناد الجنود المجهولين في خطوط الصد الأولى لمكافحة فيروس كورونا، من أطباء وكوادر صحية من خلال توفير الأموال اللازمة للقيام بعملهم وحمايتهم من ذلك الوباء”.

واكد “على ضرورة توزيع الكمامات والقفازات الى منتسبي القوى الأمنية في وزارة الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى المتواجدة في الشارع طيلة ايّام الحظر”.