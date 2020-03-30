امانة بغداد تعلن انشاء معمل لانتاج الكمامات الطبية

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن انشاء معمل لانتاج الكمامات الطبية.

وقالت الامانة في بيان إن “دائرة الوحدات الانتاجية احدى ملاكات الامانة وبالتنسيق مع مكتب امين بغداد باشرت بتجهيز ونصب المكائن وتوفير كافة المستلزمات للمباشرة بإنتاج الكمامات الطبية وخلال 24 ساعة فقط”.

وأضاف البيان أنه “سيتم توزيع المنتج بالدرجة الأساس على كوادر أمانة بغداد”، مشيراً الى أن “هذه الخطوة تأتي حرصاً من الامانة على سلامة كوادرها التي تعمل على مدار ساعة وبمختلف المجالات الخدمية سواء كانت في النظافة او المجاري وغيرها من المجالات”.