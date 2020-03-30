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انتقادات واسعة لاقحام قوات اللواء الاول دعم وإسناد في حماية اراضي تابعة لأحد الشركات بعدن

عدن/خاص

كشفت وثيقة صادرة عن عمليات الدعم والاسناد بعدن عن توجيهات من قائد الدعم والاسناد محسن الوالي الى قيادة اللواء الأول دعم واسناد وذلك بالنزول لحماية أراضي تابعة لأحدى الشركات بعدن .

ولاقت توجيهات محسن الوالي انتقادات واسعة من قبل عسكريون جنوبيون موضحين أن اقحام قوات اللواء الأول دعم وإسناد بمهام ليست من اختصاصها وتوريط اللواء بقضايا فساد تتعلق بالأراضي سينتج عنه الكثير من الممارسات غير القانونية والتي تضر بالمستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين.

ولم يظهر في التكليف عن ارسال أي نسخة من التوجيه الى الجهات المختصة بعدن كالمجلس الانتقالي وأمن عدن .

وكان اللواء الأول دعم واسناد الذي أسسه وقاده الشهيد منير محمود أبو اليمامة كان من ابرز الألوية الجنوبية التي تولت ملف مكافحة الإرهاب الى جانب القوات الجنوبية في عدن وابين ولحج منذ بعد حرب 2015م

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