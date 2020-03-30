خليك بالبيت

بقلم:- سامي إبراهيم فودة

اسند بلدك – هذا وطنك ..

أعطيه من قلبك – حقه عليك

امسح دمعك – قاوم ألمك ..

لا تخلي خوفك – يقضي عليك

واجه خطرك – بس بوعيك ..

احرص منه – ليأذيك

بلاش تنمر – وتكون شريك ..

بعدوى كورونا – الله يعفيك

خلي بالك – من عيالك ..

حطهم جوه عينيك

خليك بدراك – احمي أولادك ..

من كورونا – أغسل إيديك

صلي صلاتك – وأدعي لربك ..

هو الكريم – يفرجها عليك

سلامتك من – سلامة عيالك ..

والباقي عندك – يرحم والديك

فلسطين – غزة

حملة للتوعية من مخاطر كورونا

الكاتب الصحفي / سامي إبراهيم فودة

عضو الإتحاد الدولى للصحافة الإلكترونية