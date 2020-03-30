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خليك بالبيت

خليك بالبيت
بقلم:- سامي إبراهيم فودة
اسند بلدك – هذا وطنك ..
أعطيه من قلبك – حقه عليك
امسح دمعك – قاوم ألمك ..
لا تخلي خوفك – يقضي عليك
واجه خطرك – بس بوعيك ..
احرص منه – ليأذيك
بلاش تنمر – وتكون شريك ..
بعدوى كورونا – الله يعفيك
خلي بالك – من عيالك ..
حطهم جوه عينيك
خليك بدراك – احمي أولادك ..
من كورونا – أغسل إيديك
صلي صلاتك – وأدعي لربك ..
هو الكريم – يفرجها عليك
سلامتك من – سلامة عيالك ..
والباقي عندك – يرحم والديك
فلسطين – غزة
حملة للتوعية من مخاطر كورونا
الكاتب الصحفي / سامي إبراهيم فودة
عضو الإتحاد الدولى للصحافة الإلكترونية

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