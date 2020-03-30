داخلية كوردستان تصدر تحذيراً هاماً للمواطنين

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، تحذيراً هاماً للمواطنين بصدد إجراءات مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت الوزارة في بيان، إن سلطات إقليم كوردستان اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية وأصدرت الكثير من القرارات لمواجهة فيروس «كورونا» الذي بات وباءً يجتاح مناطق عديدة في العالم، وذلك لحماية أرواح المواطنين.

ولفت البيان إلى أنه لولا اتخاذ تلك التدابير الوقائية من قبل حكومة الإقليم لواجه مواطنو كوردستان الآن أوضاعا مخيفة ومأساوية.

ومضى البيان بالقول: «في الوقت الذي نشكر فيه مواطني الإقليم على التزامهم بتوجيهات وزارتي الصحة والداخلية، فإن بعض الأشخاص يتصرفون بروح غير مسؤولة ويقومون بتحريض المواطنين على تشكيل التجمعات».

وأشارت الوزارة إلى أن هذه السلوكيات تشكل خطراً على صحة الناس وأرواحهم ويمكن أن تتسبب في تفشي فيروس «كورونا» بين المواطنين، فهم يعرضون المضلحة العامة للمخاطر مقابل مصالح شخصية.

وشددت الوزارة على أن هؤلاء الأشخاص الذين يحرضون على خرق الإجراءات الاحترازية، سيتم تقديمهم للقضاء ومحاسبتهم، وأن وزارة الداخلية لن توفر أي جهد لحماية أرواح مواطني كوردستان.