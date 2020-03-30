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چـَـقــَّـه شــبر

ميسون نعيم الرومي

چـَـقـَّـه شـبـر لعبوا لِعـِب

ماينوصف نـِهـْـبـَوا نَهـِب

-(صار الشعب) (صگله اوچعب) *

نـَـفط الوطن كلـَّه انـشـرب

سـلطـَة چـذب سـِلطة نـَصب

كلشي انتهى كلشي خـرب

صرنـَه تحـِت خـَط الفـقـر

لعـبـَـوا لعب (چـَـقـَّه شـبـر)*

***

لحزاب السياسه..الخزنه صفـَـت

حصه إله اوحصه إله واتقسمت

جتنه (كورونا) امحزمه واتونست

لا مشفه عدنه اولا دوه واتمددت

-(كلمن خِـتـَـل) والساسه كلهه غلست*

-(علاوي) ينخه،اولا فلس ما حصلت

ماكـو شـريـف اولا نـَـفـَـر

لعـبـَـوا لعب (چـَـقـَّه شـبـر)*

***

لعـبـَـوا لعب (بلبل حاح)-

*ماي الوجـه كلـَّه طاح

لاذمه لا شرف..كلشي راح

النه المرض الهم فـَـرح

-( كورونا) الهم چن نسـت

من حسرتي گلبي انجرح

ليـون يا دنـيه اوننتظر؟

لعـبـَـوا لعب (چـَـقـَّه شـبـر)-

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*صگله اوچعب ،چـَـقـَّه شـبـر، بلبل حاح:-

من العاب الصبية ايام زمان

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خِـتـَـل:- توارا عن الأنظار

غلست:- كأن الأمر لا يعنيها

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علاوي:- وزير الصحة العرقي محمد توفيق علاوي

طلب مبلغ لمواجهة وباء كورونا رفضت وزارة المالية

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28/آذار/2020

ســـــــــــــتوكهولم