چـَـقــَّـه شــبر

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چـَـقــَّـه شــبر
ميسون نعيم الرومي
چـَـقـَّـه شـبـر لعبوا لِعـِب
ماينوصف نـِهـْـبـَوا نَهـِب
-(صار الشعب) (صگله اوچعب) *
نـَـفط الوطن كلـَّه انـشـرب
سـلطـَة چـذب سـِلطة نـَصب
كلشي انتهى كلشي خـرب
صرنـَه تحـِت خـَط الفـقـر
لعـبـَـوا لعب (چـَـقـَّه شـبـر)*
***
لحزاب السياسه..الخزنه صفـَـت
حصه إله اوحصه إله واتقسمت
جتنه (كورونا) امحزمه واتونست
لا مشفه عدنه اولا دوه واتمددت
-(كلمن خِـتـَـل) والساسه كلهه غلست*
-(علاوي) ينخه،اولا فلس ما حصلت
ماكـو شـريـف اولا نـَـفـَـر
لعـبـَـوا لعب (چـَـقـَّه شـبـر)*
***
لعـبـَـوا لعب (بلبل حاح)-
*ماي الوجـه كلـَّه طاح
لاذمه لا شرف..كلشي راح
النه المرض الهم فـَـرح
-( كورونا) الهم چن نسـت
من حسرتي گلبي انجرح
ليـون يا دنـيه اوننتظر؟
لعـبـَـوا لعب (چـَـقـَّه شـبـر)-
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*صگله اوچعب ،چـَـقـَّه شـبـر، بلبل حاح:-
من العاب الصبية ايام زمان
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خِـتـَـل:- توارا عن الأنظار
غلست:- كأن الأمر لا يعنيها
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علاوي:- وزير الصحة العرقي محمد توفيق علاوي
طلب مبلغ لمواجهة وباء كورونا رفضت وزارة المالية
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28/آذار/2020
ســـــــــــــتوكهولم