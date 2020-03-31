الصحة العالمية تصدر بياناً بشأن اصابات ووفيات كورونا في العراق

اصدرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، بياناً بشأن اصابات ووفيات فيروس كورونا في العراق، فيما اشارت الى أن العراق سجل أعلى نسبة وفيات في حالات كوفيد-19 منذ شباط الماضي في الشرق الأوسط.

وقالت المنظمة في بيان إن “العراق اعلن اليوم عن 42 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في البلاد في 24 شباط 2020 مما يجعل العراق ثاني بلد من حيث عدد الوفيات المرتبطة بمرض COVID19 في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط بعد إيران”.

وتوقعت المنظمة، “ارتفاعا كبيراً في عدد حالات الإصابة بالمرض في غضون الأيام العشرة القادمة مع زيادة الفحوصات المخبرية”، مشيرةً الى أنه “تم تشغيل ثلاثة مختبرات لفحص كوفيد-19 في النجف والبصرة ومدينة بغداد الطبية مما أدى إلى زيادة الفحوص إلى أكثر من 4500 فحص في اليوم مقارنة بحد أقصى 100 في اليوم قبل بضعة أسابيع”.

وتابعت، أن “وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة في إقليم كردستان ومنظمة الصحة العالمية في العراق وشركاء آخرون يعملون معاً لنشر الحقائق والتدابير الوقائية ضد المرض على النحو الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية”.

وقال الدكتور أدهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق إن “منظمة الصحة العالمية على اتصال مستمر مع وزارة الصحة الاتحادية وتقدم بانتظام جميع المعلومات والمبادئ التوجيهية والتوصيات والبروتوكولات ومواد الإبلاغ عن المخاطر على النحو الذي يقدمه مكتب المنظمة الإقليمي والمقر الرئيسي لها”.

وأضاف أن “الفرق الفنية التابعة ل‍منظمة الصحة العالمية تبذل قصارى جهدها لدعم السلطات الصحية في جهودها بهذا الخصوص”، لافتا الى أنه “حتى 30 آذار تم الإبلاغ عن اكثر من 572 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و42 حالة وفاة، و143 حالة تعافي في جميع أنحاء العراق”.

واشار الى أنه “كان قد تم الإبلاغ عن أول حالة مؤكدة في محافظة النجف في 24 شباط، تلتها أربع حالات مؤكدة لعائلة واحدة في محافظة كركوك بعد ذلك بيوم واحد، ومعظم الحالات المؤكدة لها سجل سفر إلى بلدان يتفشى فيه المرض مثل إيران والصين وأوروبا”.

وتابع، أن “منظمة الصحة العالمية تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتكثف اتصالاتها وتنسيقها مع وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة في إقليم كردستان لتقديم الدعم التقني واللوجستي قدر الإمكان”.

يشار الى أن وزارة الصحة العراقية أعلنت، اليوم الاثنين، عن تسجيل 83 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا.