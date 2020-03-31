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المنتجات النفطية تقرر زيادة حصة المخابز والافران من الوقود للشهر المقبل

وجهت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاثنين، بزيادة حصة الافران والمخابز بكمية ( 1000 ) لتر من مادة النفط الأبيض خلال شهر نسيان المقبل.

وقالت الشركة في بيان إن “رئيس مجلس ادارة شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود اوعز الى كافة المنافذ التوزيعية بزيادة حصة الافران والمخابز بكمية ( 1000 ) لتر من مادة النفط الابيض خلال شهر نسيان المقبل”.

ووجه عبود، بحسب البيان، “المنافذ التوزيعية بضرورة الاسراع في تجهيز المستفيدين وذلك من اجل تخفيف الضغط على كاهل المواطنين في ظل هذه الظروف العصيبة التي تشهدها البلاد جراء انتشار وباء كرونا المستجد”.

وتأتي هذه الخطوة في اطار الخدمات الجهود التي تبذلها الشركة في مواجهة فيروس كورونا وتبعاته، نقلا عن البيان.

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