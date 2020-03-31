بيان صادر من المركز الصحافي الاعلامي الوطني العراقي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

{ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ }

ندين بشدة ونستنكر ونشجب التهجم على تارخ الانبار وأهل الأنبار من قبل الصحافي نجاح محمد علي المختص بالشأن الايراني ونعتبر هذا الآمر عدواناً سافر على الأنبار وقواه الحية التي تتصدى لكل من تسول نفسه للنيل من تاريخ أهل الأنبار المشرف

، ونؤكد تضامننا الكامل مع الشعب العراقي بكل طوائفه واديانه وحقه في الرد المشروع على كل ما يتهدد أمنه وسيادته واستقلاله , كما ندعو كافة الزملاء الصحافيين والاعلاميين في الصحف والفضائيات والمواقع والمراكز الاعلامية والصحفية والمحطات الإذاعية وعدم استضافته ،

يأتي هذا القرار على خلفية ظهوره في برنامج على إحدى القنوات الفضائية والحذر منه والتصدي له بكل قوة ووعي وبصيرة , وعدم استضافته واهماله .. ودمتم

الدكتور خالد القرة غولي رئيس المركز

الأحد 29 آذار/ مارس 2020