ذكرى مواليد الأنوار المحمدية الثلاث الإمام الحسين ابن علي وأخيه أبي الفضل العباس والإمام زين العابدين وليد مدينة الكوفة العلوية المقدسة {عَلَيـْـهِم السَّـلامُ}،

إطلالة شهر شعبان المبارك، الذي في بداياته ذكرى ولادة سادتنا الأقمار الهاشمية المنيرة في شهر شعبان المبارك ،

قال تعال { رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أنزَلتَ واتَّبَعنا الرَّسُولَ فَاكتُبنَا مَعَ الَّشاهِدين} سورة آل عمران أية 53،

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والثالث هو الإمام أبو عبد الله الحسين بن علي {عَلَيـْـهِ السَّـلامُ}، سيّد شباب أهل الجنة، وريحانة النبيّ في هذه الأُمّة، سيّد الشهداء وذبيح كربلاء الذي بذل مهجته لإصلاح أُمّة جدّه.

والرابع هو الإمام علي بن الحسين زين العابدين {عَلَيـْـهِ السَّـلامُ}، وسيّد الساجدين.

سيدنا العباس بن علي بن أبي طالب المعروف بـأبي الفضل، هو أخو الإمام الحسين أبن علي وأحد أصحابه في واقعة ألطف ويعد شخصية مهمة لدى المسلمين الشيعة، أمه هي فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة الكلابية التي كنيتها أم البنين.

كان صاحب اللواء يوم العاشر من المحرم،

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1} ــــ «- مقال خاص: إلى الإخوة الأعزاء في موقــــــع صوت العراق الإخبارية المحترمة.

تحقيق إعلامي: محمد الكوفي / أبو جاسم.

أسْعَدَ اللهُ أيَامَنَا وَأيَامَكُمْ بِكُلّ خَيْرْ وَجَعَلَهَا مَسَرَّاتُ وَأعْيَادْ, وَأعَادَهُ اللهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بَاليُمْنِ وَالخَيْراتِ وَالبَرَكَاتْ إنهُ سَمِيعٌ لِلدَّعَوَاتْ. في ذكرى ميلاد الإمام السجاد {عَلَيـْهِ السَّلامُ}،

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي ومولاي الإمام القائم صاحب العصر والزمان عليه أفضل { الصلاة و السلام{، وعجل الله فرجه الشريف والمراجع العظام وكل شيعي موالي لأهل البيت {عَلَيـْهِم السَّلامُ{، بهذه المناسبة الكريمة الأوهى ذكرى ميلاد الإمام الحسين ابن علي وأخيه أبي الفضل العباس و الإمام السجاد علي ابن الحسين {عَلَيـْهِم السَّلامُ {، لذا نهنئ جميع ألامه الإسلامية بهذه الولادات المباركة الثلاث كل عام والجميع بألف خير وصحة وعافيه، واخص بالذكر الأخوة والأخوات القراء الأعزاء والأخوة الطيبين العاملين في موقــــــع صوت العراق الإخبارية المحترمة ،»، بالخصوص مدير الموقع المحترم و المسئول والمشرف والكادر العام ، وأعضاء الموقع المحترمــين جميعاً،

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بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

1} ــــ «- أما بعد، فهذه نبذة مختصرة عن الإمام الحسين ابن علي وأخيه أبي الفضل العباس والإمام زين العابدين {عَلَيْهِم أفضل الصَلَوَاة وَسَلاَمُ}،

نسأل الله عزوجل أن يوفقنا للإقتداء نهديهم والسير على نهجهم، إنه سميع مجيب.

قال رسول الله {ص}: «خلقنا الله نحن حيث لا سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا عرش ولا جنة ولا نار، كنا نسبحه حين لا تسبيح ونقدسه حين لا تقديس»{4}.الخبر.

وقال {ص}: «لقد خلقنا الله نورا تحت العرش»{4}.

وفي زيارة الجامعة: «خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ»{5}.

{3} بحار الأنوار: ج25 ص16 ب1 ح30.

{4} تفسير فرات الكوفي: ص504 ومن سورة سأل سائل ح504-622.

{5} من لا يحضره الفقيه: ج2 ص613 ح3213 زيارة جامعة لجميع الأئمة{4}.

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طهرتم فكنتم مديح المديح * * * * * * وكان سـوأكم هجـاء الهجاء

قضيت بــحبــكــم ماعليَّ * * * * * * إذا مادعيتُ لفصل القضـاء

وأيـقـنـتُ أن ذنـوبــي بـه * * * * * * تساقط عنها سقوط الهباء

فصلّى عليكم آل الــورى * * * * * * صلاة توازي نجوم السـماء

ما ورد عن رسول الله محمد { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ}، بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ، برواية أمير المؤمنين {عَلَيـْهِما السَّلامُ} ،» {1}.

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2} ــــ «- الأئمة المعصومون عند الشيعة الإثني عشرية هم الأئمة الاثني عشر من نسل الإمام الأول علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت النبي محمد { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ{،

الذين توارثوا العلم والحكمة عن النبي محمد وعلي بن أبي طالب ، وهم حسب اعتقاد الشيعة ألاثني عشرية أئمة معصومون في التبليغ عصمة الأنبياء، وكلامهم تشريعي يعتبر بمثابة الحديث النبوي في تفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وبذلك يشمل كتب الحديث عند الشيعة: حديث النبي الذي يكون منقولا على ألسنة الأئمة أو أحاديث الأئمة أنفسهم أيضا، وتذكر المصادر الشيعية أن مصدر التلقي عند هؤلاء الأئمة من مصدر الهي وهو الوحي {ليس بوحي الشريعة لأنه مختص فقط الأنبياء وإنما هو علم لدني، والقرآن يذكر إن الله عز وجل قد أوحى إلى مريم بنت عمران وأم موسى والخضر ومصدر نقلي وهي كتب ومدونات يتناقلها الإمام إلى من ينص عليه, »{2}.

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3} ــــ «- و يرى ألشيعه إن هؤلاء الأئمة الاثنا عشر هم نفسهم الخلفاء القرشيين الإثنا عشر الذي ورد ذكرهم في أحاديث منسوبة للرسول محمد { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ} في الكتب السنية مثل حديث جابر بن سمره عن النبي محمد انه قال : «يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش»[1]

و كذلك حديث ابن مسعود اذ روى : كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ} كم تملك هذه الأمة من خليفة ؟؟ فقال عبد الله بن مسعود : ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك ثم قال : نعم ولقد سألنا رسول الله {صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ} فقال : «اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل»[2] ،»{3}.

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4} ــــ «- ولادة الإمام الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ}

في مثل هذا اليوم { 3 شعبان المعظم { سنة { 4 هـ } ، { وقيل : 3 هـ } كان مولد سيد شباب أهل الجنة وسيد الشهداء الإمام الغريب المظلوم أبي عبد الله الحسين بن عليّ بن أبي طالب {عَلَيـْهِ السَّلامُ}: وقيل في تاريخ ولادته {عَلَيـْهِ السَّلامُ} غير ذلك منها :

5 شعبان ، آخر ربيع الأول ، 13 رمضان ، 5 جمادي الأولى ، 12 رجب والأشهر في 3شعبان.

الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي {3 شعبان 4 هـ – 10 محرم 61 هـ / 8 يناير 626 م – 10 أكتوبر 680 م} سبط النبي محمد رسول الإسلام وحفيده ويلقب بسيد شباب أهل الجنة، خامس أصحاب الكساء،[1] [1] مسلم في ” الجامع الصحيح ” { 2 / 283 } ح / 2424،

طهرتم فكنتم مديح المديح * * * * * * وكان سـوأكم هجـاء الهجاء

قضيت بــحبــكــم ماعليَّ * * * * * * إذا مادعيتُ لفصل القضـاء

وأيـقـنـتُ أن ذنـوبــي بـه * * * * * * تساقط عنها سقوط الهباء

فصلّى عليكم آل الــورى * * * * * * صلاة توازي نجوم السـماء

ما ورد عن رسول الله محمد { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ}، بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ، برواية أمير المؤمنين {عليهما السلام} المعاجز الغيبية الخارقة للعادة فجئتاً ظهرت بعد واقعة عاشوراء يوم قتل الإمام الحسين ابن علي {ع{، ،{4}.

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5} ــــ «- لم يكن بين ولادة الإمام الحسن وولادة الإمام الحسين {عَلَيـْهِما السَّلامُ}، إلا ستة أشهر، هذا ما أكده المؤرخون وان اختلف البعض، وقد وُلد الإمام الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ} لستة أشهر، فقال محمد بن طلحة الشافعي: وفيه أنزل الله تعالى: { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [سورة الأحقاف: 46]، [مطالب السؤول: 18]. » {5}.

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6} ــــ «- أجل، إذا كان الفصال سنتين مدة الرضاعة، كما في قوله تعالى: {وفصاله في عامين} [سورة لقمان: 14]، فيبقى اقل مدة الحمل وهي ستة أشهر. وهنا قال محب الدين الطبري: قال ابن الدارع في كتاب مواليد أهل البيت {عَلَيـْهِم السَّلامُ} لم يولد مولود قط لستة أشهر فعاش إلا الحسين وعيسى{عَلَيـْهِما السَّلامُ}، [ذخائر العقبى: 118]. » {6}.

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7} ــــ «- ألقابه {عَلَيـْهِ السَّلامُ}: اسمه {عَلَيـْهِ السَّلامُ} في التوراة شبير ، وفي الإنجيل طاب ، وكنتيه : أبو عبد الله ، والخاص : أبو عليّ .

[2] كنيته أبو عبد الله، والإمام الثالث لدى المسلمين الشيعة. مسند أحمد – الإمام أحمد بن حنبل – ج 5 – الصفحة 180 – مؤسسة الرسالة – الطبعة: الأولى، 1421 هـ – 2001 م،

وألقابه : الشهيد السعيد ، السبط الثاني ، والإمام الثالث والرشيد ، والطيب ، والوفي ، السيد ، الزكي ، المبارك ، التابع لمرضاة الله ، السبط ،

وأشهرها الزكي ، ولكن أعلاها رتبة ما لقبه رسول {صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ} وسلم { في قوله عنه وعن أخيه : } إنهما سيدا شباب أهل الجنة }. فيكون السيد أشرفها، وكذلك السبط، فإنه صح عن رسول الله {صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ} وسلم { أنه قال: { حسين سبط من الأسباط {» {7}.

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8} ــــ «- ولادة {عَلَيـْهِ السَّلامُ} وتسمية النبي { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ} وسلم{،

ولد في المدينة، ونشأ في بيت النبوة، وإليه نسبة كثير من الحسينيين.

له عن أسماء بنت عميس قالت : لما ولدت فاطمة الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ} نفستها به فجاءني النبي { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ} وسلم { ، فقال : هلمّي ابني يا أسماء ، فدفعته إليه في خرقة بيضاء ، ففعل به كما فعل بالحسن ـ أذّن في إذنه اليسرى ـ قالت : وبكى رسول الله {صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ} وسلم {، ثم قال : إنه سيكون لك حديث ، اللهم العن قاتله ، لا تعلمني فاطمة بذلك . وهبط جبرئيل {عَلَيـْهِ السَّلامُ} على النبي {صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ} وسلم {، { فقال : إن الله ـ { عزّ وجل ذكره ـ يقرئك السلام ويقول لك : إن علياً منك بمنزلة هارون بن موسى ، فسمه باسم ابن هارون ، قال : ما كان اسمه ؟ قال : شبير ، قال : لساني عربي ، قال : سمّه الحسين ، فسماه الحسين » {8}.

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9} ــــ «- تهنئة الملائكة وقصة فطرس – وروي أنه {عَلَيـْهِ السَّلامُ} لما ولد ، أمر الله جبرئيل أن يهبط في ملأ من الملائكة يهنئ محمّداً { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ} وسلم { ، فهبط بجزيرة فيها ملك يقال له فرطس ، بعث الله في شيئ فأبطأ فكسر جناحه فألقاه في تلك الجزيرة ، فعبد الله سبعمائة عام ، فقال فطرس لجبرئيل : إلى أين ؟ فقال : إن الله {عز وجل } أنعم على محمّد بنعمه فبُعثت أهنئه من الله ومني ، وقال : احملني معك لعله يدعو لي . فلما دخل جبرئيل وأخبر محمداً { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ} وسلم { ، بحال فرطس ، قال له النبي } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ {: قل له يتمسح بهذا المولود ، فتمسح فطرس بمهد الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ}، فأعاد الله عليه في الحال جناحه ، ثم جبرئيل إلى السماء .» {9}.

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10} ــــ «- إستقبال الهدى: وُلد { سلام الله عليه }، فكان رسولُ الله { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ} قد استقبله والسرور يغمره، وقد عمّت البشرى سماواتُ الله تعالى وأرضيه، وذلك في عشية الخميس ليلة الجمعة الثالث من شعبان الخير والبركة، في السنة الرابعة من الهجرة النبوية الشريفة. قال الحمويني بإسناده عن ابن عباس: لما وُلد الحسين بن علي {عَلَيـْهِ السَّلامُ} أوحى اللهُ عز وجل إلى مالك خازن النار أن اخمد النيران على أهلها، لكرامة مولودٍ وُلد لمحمد في دار الدنيا [فرائد السمطين: 2/152]. أخذه جده المصطفى الأكرم {صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ} وضمه الى صدره وقبّله، وأذن في أذنه اليمنى ثم أقام في اليسرى، وسماه بأمر الله تعالى حسيناً، وعق عنه كبشا، وقال لامه فاطمة { صلوات الله عليها}: احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة [الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: 170]، وحنكه { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ} بريقه الشريف، وقيل: عق عنه بشاة، وتصدق بزنة شعره المبارك، وكان وزنه درهما.» {10}.

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11} ــــ «- خطاب الحق: ويهبط الوحي.. فتنزل الآيات المباركة تشمل الإمام الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ} فيما خص الله تبارك وتعالى به أهل البيت {عَلَيـْهِم السَّلامُ}، فكان قوله تعالى: { وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسبا وصهرا} [سورة الفرقان: 54]. اخرج أبو نعيم الحافظ وابن المغازلي بسنديهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في الخمسة من أهل العباء، ثم قال: المراد من الماء نور النبي { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ} الذي كان قبل خلق الخلق، ثم أودعه في صلب آدم {عَلَيـْهِ السَّلامُ}، ثم نقله من صلب إلى صلب إلى أن وصل صلب عبد المطلب، فصار جزئين، جزءٌ إلى صلب عبد الله فولد النبي { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ}، وجزء إلى صلب أبي طالب فولد عليا {عَلَيـْهِ السَّلامُ}، ثم ألف النكاح فزُوّج علي بفاطمة، فولدا حسنا وحسينا {عليهم السلام{.»{11}.

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12} ــــ «- وأخرج الثعلبي والخوارزمي عن ابن عباس أيضا، وابن مسعود وجابر الأنصاري والبراء وأنس وأم سلمة قالوا: نزلت في الخمسة من أهل العباء [ينابيع المودة للشيخ سليمان القندوزي الحنفي: 118]، وفي ظل قول الله جل وعلا: { وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون} [سورة الزخرف: 28]، بسند منتهٍ إلى أمير المؤمنين {عَلَيـْهِ السَّلامُ} قال: فينا نزل قولُ الله عزّ وجل الآية، أي جعل الإمامة في عقب الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ} إلى يوم القيامة [ينابيع المودة: 117]. ،»{12}.{صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ}

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13} ــــ «- وعن أنس بن مالك قال في ظل الآية المباركة: { مرج البحرين يلتقيان } [سورة الرحمن: 19]: علي وفاطمة، { يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان } [سورة الرحمن: 22] الحسن والحسين. وعن ابن عباس قال: علي وفاطمة بينهما برزخ ـ النبي { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ}، يخرج منهما الحسن والحسين { صلوات الله عليهما } [تذكرة خواص الأمة لسبط ابن الجوزي: 245، وكشف الغمة للأربلي: 95]. » {13}.

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14} ــــ «- وتتابع الآيات الشريفة تخصّ الإمام الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ} مع أهل بيته الأطهار {عليهم أفضل الصلاة والسلام} كآية التطهير، قوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} [سورة الأحزاب: 33]، وآية القربى أو المودة، قوله تعالى: {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى} [سورة الشورى: 23]، وآية المباهلة، قوله تعالى: {فمن حاجك فيه من بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين} [سورة آل عمران: 61].. وقد أجمع المفسرون إن فاطمة الزهراء {عَلَيـْهِا السَّلامُ} هي المعنية بالنساء، وإن علياً {صلوات الله عليه} هو المعني بالأنفس، فهو نفس رسول الله { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ}، وأما الأبناء في المباهلة فلم يكونوا إلا الحسن والحسين { صلوات ربنا عليهما. » {14}.

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15} ــــ «- الحجة البالغة: أقر بذلك المسلمون واعترفوا أن الفضل لهذا البيت الشريف فحسب، ثم لمن والاهم، وأما من جحدهم وهو يعلم فذلك الظالم المنافق، وكيف لا وقد سمع رسولَ الله { صلى الله عليه وآله } يقول على مسامع المسلمين ومشاهدهم مرات: حسين مني وأنا من حسين، من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسين، حسين سبط من الأسباط، من أحبني فليحب حسينا، وخاطبه قائلا: إنك سيد ابن سيد أبو سادة، إنك إمام ابن إمام أبو أئمة، إنك حجة ابن حجة أبو حجج تسعة من صلبك، تاسعهم قائمهم. » {15}.

* * * * * * « 16 » * * * * * *

16} ــــ «- هذا إلى آلاف الروايات روتها العامة والخاصة، ثم رووا ان عمر بن الخطاب قال للحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ}: فإنما انبت ما ترى في رؤوسنا الله، ثم أنتم [الإصابة في تمييز الصحابة لابن حر: 1/333]. فما كان دين ولا علم إلا أنبته الله تعالى، ثم أهل البيت، النبي وآله {صلوات الله عليهم}، ومنهم سيد الشهداء {سلام الله عليه.{ وهو الّذي تأصلت العداوة بسببه بين بني هاشم وبني أمية حتى ذهبت بعرش الأمويين. وذلك أن معاوية بن أبي سفيان لما مات، وخلفه ابنه يزيد، تخلف الحسين عن مبايعته، ورحل إلى مكة في جماعة من أصحابه، فأقام فيها أشهرا، ودعاه إلى الكوفة أشياعه فيها، على أن يبايعوه بالخلافة، وكتبوا إليه أنهم في جيش متهيئ للوثوب على الأمويين. فأجابهم، وخرج من مكة مع مواليه ونسائه وذراريه ونحو الثمانين من رجاله. وعلم يزيد بسفره فوجه إليه جيشا اعترضه في كربلاء فنشب قتال عنيف أصيب الحسين فيه بجراح شديدة، وسقط عن فرسه، فقطع راسه شمر بن ذي الجوشن، وأرسل رأسه ونساءه وأطفاله إلى دمشق، فتظاهر يزيد بالحزن عليه، حتى إنه لم يقتص من قتلة الحسين، بل أكرمهم وولاهم أُمور المسلمين.[3] أبوالشهداء الحسين بن علي – عباس محمود العقاد – الناشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. » {16}.

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17} ــــ «- دفن جسده في كربلاء. واختلف في الموضع الّذي دفن فيه الرأس فقيل في دمشق، وقيل في كربلاء، مع الجسد، وقيل في مكان آخر، فتعددت المراقد، وتعذرت معرفة مدفنه. كان مقتله يوم العاشر من محرم سنة 61 هجرية الموافق 10 أكتوبر سنة 680 ميلادية. ويسمى بعاشوراء وقد ظل هذا اليوم يوم حزن وكآبة عند جميع المسلمين ولا سيما الشيعة.[4] الأعلام – خير الدين الزركلي – ج 2 – الصفحة 243، » {17}.

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أضغط هنا. للمزيد من المعلومات حول الموضوع: إطلالة مختصرة بمناسبة ذكرى مولد سبط رسول الله محمد {صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ}.

مقال خاص: إلى الإخوة في موقع وكالة أنباء براثا الموقرة والمحترمة. الحلقة الأولي : محمد الكوفي/ أبو جاسم.

ولد الإمام الحسين {ع{، في المدينة المدينة، عام الخندق سنة أربعة من الهجرة النبوية المباركة في يوم الخميس الثالث من شعبان. الذي هو نور من نفس النبي {ص} ,

« http://burathanews.com/arabic/islamic/161048»

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أبارك لأخوتي ميلاد الإمام زين العابدين وأهنئكم يا موالين بحلول ميلاد سيد الساجدين وأدام الله فرحكم وسروركم بأفراح آل محمد {صلى الله عليهم وسلم{، الطيبين الطاهرين ، وأعادها عليكم بالخير والبركة واليمن والمحبة ،

أضغط هنا. للمزيد من المعلومات حول الموضوع»

http://www.afadak.com/?page=articles&id=5243،

18 } ــــ «- الإمام الرابع: الإمام علي بن‏الحسين زين العابدين{عَلَيـْهِ السَّلامُ}، وفي مثل هذا اليوم { 5 شعبان المعظم { سنة { 38 هـ } كان مولد الإمام علي بن الحسين سيد الساجدين وسيد العابدين{عَلَيـْهِ السَّلامُ}، {18}.

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19} ــــ «- راهب أهل البيت رابع ألائمه المسلمين سيد الساجدين الإمام زين العابدين علي بن الحسين{عليهما السلام}.»{19}.

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20} ــــ «- أبوه: حجة الله على الخلق سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين {ع} الشهيد بكربلاء. {عَلَيـْهِ السَّلامُ}: ذكر المؤرخون ولادة الإمام في العقد الرابع من القرن الأول الهجري في المدينة المنورة يوم النصف من جمادى الأولى،

في بيت فاطمة بنت محمد {ص}.

أن «هذا الادعاء باطل وعار عن الصحة جملة وتفصيلاً،

ولد الإمام السجاد {ع}. في الخامس من شعبان سنة 38 هـــ , في مدينة الكوفة العلوية المقدسة طبق تحقيق محمد الكوفي الحداد / أبو جاسم، المستمر،

مدة إمامته 35 سنة وعمره الشريف 57 عاماً أستشهد في 25 محرم سنة 95 ه مرقده الشريف البقيع ،»{20}.

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21} ــــ «- شرح الحديث : ميلاد :لكم يا أخوتي الأعزاء ويا أحبتي الموالين الأفراح والسرور والمودة والحبور بمناسبة أيام الله الشعبانية وأفراح آل محمد الطيبة الزكية وبخصوص هذه الليلة المباركة العلية بميلاد الإمام زين العابدين السجاد أبو محمد : علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب {عليهم الصلاة و السلام{. وأهدي لكم ولأحبتكم ومن في حيطتكم التبريك والمحبة والتهاني والمودة وأطيب الأطعمة والمرطبات المادية والروحية ، وبالخصوص نفحات طيب عطرة وقبسات نور مضيئة من ميلاد وحياة خير البرية وسيد العابدين بعد آباءه الطيبين الطاهرين الإمام السجاد { عَلَيـْهِ السَّلامُ } : » {21}.

* * * * * * « 22 » * * * * * *

22} ــــ «- قال الطبري في دلائل الإمامة : و نسبه : علي ، بن الحسين ، بن علي ، بن عبد مناف ، بن عبد المطلب ، بن هاشم . » {22}.

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23} ــــ «- فأقام : مع جده 2 سنتين . و مع عمه الحسن : 10 عشر سنين . و مع أبيه بعد وفاة عمه : 10 عشر سنين . و بعد ما استشهد أبوه : 35 خمسا و ثلاثين سنة .

فكانت أيام إمامته : ملك يزيد بن معاوية ، و ملك معاوية بن يزيد ، و ملك مروان بن الحكم ، و ملك عبد الملك بن مروان ، و ملك الوليد بن عبد الملك . و قبض بالمدينة : في المحرم ، عام 95 خمسة و تسعين من الهجرة . و قد كمل عمره : 57 سبعا و خمسين سنة . و كان سبب وفاته : أن الوليد سمه ، و دفن في البقيع مع عمه . دلائل‏ الإمامة ص80.» {23}.

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24} ــــ «- كان {ع}. كآبائه الطاهرين {ع}. من تلك الأنوار المباركة التي خلقها الله عزوجل قبل أن يخلق الخلق، ثم خلق العرش فجعلها بعرشه محدقة، تسبح الله وتقدسه.» {24}.

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25} ــــ «- الولادة وقد ولد {عَلَيـْهِ السَّلامُ،{ سنة ست وثلاثين أو ثمان وثلاثين من الهجرة النبوية المباركة(1)، وقيل: وُلِد {ع} في الخميس الخامس من شعبان في أيام جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب {ع} وقبل وفاته بسنتين، وكانت ولادته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه(2). (1) وقيل: سنة 37 هجرية.

(2) إشارة إلى قوله تعالى: ] في بيوت أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار[ سورة النور: 36-37{عَلَيـْهِ السَّلامُ}،

واختلفت الأقوال في يوم وسنة ولادته{عَلَيـْهِ السَّلامُ}، منها :

15 جمادي الأولى سنة } 36 هـ{ . و 15 جمادي الآخرة سنة { 36 ، أو 37 ، أو 38 هـ { . و 9 شعبان سنة { 36 ، أو 37 ، أو 38 هـ { . و 15 جمادي الأولى سنة { 38 هـ { . و 15 شعبان و 5 رمضان . » {25}.

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26} ــــ «- أمه : شاه زنان ، وقيل : شهر بانوية بنت كسرى يزدجر بن شهريار ، وكان أمير المؤمنين{عليه السلام} ولّى حريث بن جابر الحنفي جانباً من المشرق ، فبعث إليه ببنتي يزدجرد بن شهريار ، فنحل ابنه الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ} إحداهما فأولدها زين العابدين{عَلَيـْهِ السَّلامُ}، ونحل الأخرى محمد بن أبي بكر فولدت له القاسم بن محمد ، فهما ابنا خالة .

ويقال لها: سلامة ، بنت يزدجرد بن شهريار بن شيرويه بن كسرى أبرويز ، و كان يزدجرد آخر ملوك الفرس . وقيل: كان إسمها غزالة، وقيل: سلامة، وقيل: خولة، وقيل: برة، ولا يبعد أن يكون لها أكثر من إسم، كما ورد في أسماء السيدة نرجس والدة الإمام المهدي المنتظر {عج}.

يزدجرد: آخر ملوك فارس وهو ابن شهريار بن برويز بن هرمز بن أنوشيروان الساساني، وقد أسرت شهربانو أو شاه زنان في الحرب التي دارت بين المسلمين والجيش الساساني ونقلت إلى المدينة المنورة ثم تزوجها الإمام الحسين {ع}.

بحار الأنوار: ج46 ص10-11 ب1 ح21. » {26}.

* * * * * * « 27 » * * * * * *

27} ــــ «- أشهر ألقابه {عَلَيـْهِ السَّلامُ}: زين العابدين ، والسجاد ، وسيد العابدين ، وزين الصالحين ، والتخاشع ، والمتهجد ، والزاهد ، والعابد ، والعدل ، والبكاء ، وذو الثفنات و ،

و يكنى : أبا محمد ،، ويقال أبو القاسم . و أبا الحسن ، و أبا بكر ، و الأول أشهر و أثبت ، والخاص :

و لقبه : ذو الثفنات ، لأنه كان من طول سجوده ، و شدة عبادته ، و نحافة جسمه ، أثر السجود في جبهته و هرأ جلدها ، فكان يقصه حتى صار كثفنة البعير من جهات الجبهة .

و المتهجد : و الرهباني ، و زين العابدين ، و سيد العباد ، و السجاد .

و كان له خاتم : نقشه : شقي و خزي قاتل الحسين .

و بوابه : يحيى ابن أم طويل ، المدفون بواسط ، قتله الحجاج ، و قيل : أبو خالد الكابلي‏ .

دلائل‏ الإمامة ص 80 . » {27}.

* * * * * * « 28 » * * * * * *

28} ــــ «- عاش {عَلَيـْهِ السَّلامُ} مع جده أمير المؤمنين {عَلَيـْهِ السَّلامُ} سنتين ، وبقي عمره الشريف مع عمه الحسن المجتبى {عَلَيـْهِ السَّلامُ} وأبيه الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ}، وكان حاضراً مع أبيه الحسين{عَلَيـْهِ السَّلامُ}، وبقية أهل بيته في واقعة كربلاء ، وشاهد مقتل أبيه وأخيه وأعمامه {عَلَيـْهِ السَّلامُ}، وأصحابهم رضوان الله تعالى عليهم { . وأيضاً رافق السبي مع عمته زينب {عَلَيـْهِ السَّلامُ}، وبقية النساء والأطفال إلى الكوفة والشام ، وخطب في الناس وأبان لهم عظم ما أرتكبوه بحق أهل البيت العصمة الطاهرة .

وكان {عَلَيـْهِ السَّلامُ}، قد أخذ على عاتقه أتمام تحقيق أهداف الثورة الحسينية وابقاءها حية في ضمير الأمّة وكان يعيش تحت المراقبة الشديدة للأجهزة الأمنية الأموية فافرج إلى الأمة مختلف معارف أهل البيت{عَلَيـْهِم السَّلامُ}، عن طريق أدعيته المعروفة والمجموعة في كتاب الصحيفة السجادية الذي يعد دائرة معارف فكرية كاملة ولذا سمي بزبور آل محمد {عليهم السلام}، » {28}.

* * * * * * « 29 » * * * * * *

29} ــــ «- وعن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق {عَلَيـْهِ السَّلامُ}، قال : قبض : علي بن الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ}: و هو ابن : 57 سبع و خمسين سنة . في عام : 95 خمس و تسعين . عاش : بعد الحسين عليه السلام 35 خمسا و ثلاثين سنة وهي مدة إمامته {عَلَيـْهِ السَّلامُ}، لكافي ج1ص469ح6 . » {29}،

* * * * * * « 30 » * * * * * *

30} ــــ «. ولادة سيدنا العباس بن علي{عَلَيـْهِ السَّلامُ}، في هذا اليوم { 4 شعبان المعظم { سنة { 26 هـ }، ولد أبو الفضل العباس بن عليّ بن أبي طالب. {عَلَيـْهِ السَّلامُ}

اُنظر: أعيان الشيعة 7/429.

قال الإمام جعفر الصادق {ع}: إن العباس بن علي {عَلَيـْهِما السَّلامُ}، كفلقة قمر ، إذا ركب رجلاه يخطان في الأرض خطا، وقد كان جميلاً كالقمر الزاهر.

وقد أكد فضله الإمام المهدي {ع} في زيارة الناحية : السلام على أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين ، المواسي أخاه بنفسه الآخذ لغده من أمسه ، الفادي له الوافي الساعي إليه بمائه المقطوعة يداه لعن الله قاتليه يزيد بن الرقاد وحكيم بن الطفيل الطائي . ،»{30}

* * * * * * « 31 » * * * * * *

31} ــــ «-. العباس أبوه الإمام علي ابن أبي طالب {ع}، وُلد العباس يوم الثلاثاء في الرابع من شعبان في السنة السادسة و العشرين للهجرة في المدينة.

اسمه وكنيته ونسبه: أبو الفضل، العباس بن علي بن أبي طالب {عَلَيـْهِم السَّلامُ}، وأخو الإمامينِ الحسن والحسين، وعم الإمام زين العابدين{عَلَيـْهِم السَّلامُ}، »{31}.

* * * * * * « 32 » * * * * * *

32} ــــ «- . ألقابه : لُقب{عليهم السلام }: باب الحوائج، السقّاء، سَبع القنطرة، كافل زينب، بطل الشريعة، حامل اللواء، كبش الكتيبة، حامي الظعينة، وغير ذلك

يُعرف العباس ابن علي أكثر بلقبه أبو الفضل العباس و يُعرف أيضاً بحامل الراية و ساقي العطاشى و هو أحد أبطال عاشوراء. كما يٌلقب أيضاً بأبي القاسم. كما أن العباس حائز على اللقب الوسام قمر بني هاشم. . »{32}.

* * * * * * « 33 » * * * * * *

33} ــــ «- أُمّه: فاطمة بنت حزام العامرية الكلابية، المعروفة بأُمّ البنين.

إطلالةٌ على ذكرى شهادة السيدة الكريمة أم البنین فاطمة بنت حزام ألکلآبيه {عَلَيـْهِا السَّلامُ}،

‎ الكاتب و الإعلامي مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُ الحداد العبودي

إطلالةٌ على ذكرى شهادة السيدة الكريمة أم البنین فاطمة بنت حزام ألکلآبيه {عَلَيـْهِا السَّلامُ}، قدوة في التضحية والإيثار.»

http://burathanews.com/arabic/studies/363300،» {33}.

* * * * * * « 34 » * * * * * *

34} ــــ «- ولادة العباس بن علي{عَلَيـْهِ السَّلامُ}، في هذا اليوم { 4 شعبان المعظم { سنة { 26 هـ }، ولد أبو الفضل العباس بن عليّ بن أبي طالب. {عَلَيـْهِ السَّلامُ} أمه : أم النبين فاطمة{عَلَيـْهِا السَّلامُ}، بنت حزام الكلابية

بــــــــــــــِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيــــــــــــــمِ

{{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}}

سيدنا العباس بن علي بن أبي طالب المعروف بـأبي الفضل {عَلَيـْهِ السَّلامُ}، فأبوه هو الإمام عليّ ابن أبي طالب الإمام الأول، وأخواه هما الحسن بن علي والحسين بن علي الملقبين بسيدا شباب أهل الجنة، أخوه الامام الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ}، وأحد أصحابه في واقعة الطف ويعد شخصية مهمة لدى المسلمين الشيعة،

https://www.kitabat.info/subject.php?id=46807،. » {34}.

* * * * * * « 35 » * * * * * *

35} ــــ «- زواج الإمام علي{عليه السلام}: لأجله: «روي أنّ أمير المؤمنين علياً {عَلَيـْهِ السَّلامُ} قال لأخيه عقيل ـ وكان نسّابة عالماً بأنساب العرب وأخبارهم ـ: اُنظر إلى امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوّجها فتلد لي غلاماً فارساً. فقال له : تزوّج أُمّ البنين الكلابية، فإنّه ليس في العرب أشجع من آبائها. فتزوّجها»{2}، 2. عمدة الطالب: 357.

فولدت له العباس{عَلَيـْهِ السَّلامُ}، وبعده عبد الله، وبعده جعفراً، وبعده عثمان. »{35}.

* * * * * * « 36 » * * * * * *

36} ــــ «- من ألقابه: أبو الفضل ، وقمر بني هاشم ، وباب الحوائج ، والسقّا، وأبو القربة . وكان العباس رجلاً وسيماً جميلاً يركب الفرس المطهم ورجلاه تخطان في الأرض ، وكان يقال له قمر بني هاشم ، وكان لواء الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ} معه يوم قتل .

وسمي السقّا لأن الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ}، عطش ، وقد منعوه الماء ، وأخذ العباس قربة ومضى نحو الماء واتبع أخوته ولد علي {عَلَيـْهِ السَّلامُ}: عثمان وجعفر وعبد الله ، فكشفوا أصحاب عبيد الله بن زياد عن الماء ، وملأ العباس القربة ، وجاء بها فحملها على ظهره إلى الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ} وحده .

وقد قتل أخوته في المعركة على الماء ، ولم يكن لأحد منهم عقب. وقتل بعدهم يوئذ ، وخلف ولده عبيد الله بن العباس . وقتل العباس يومئذ وعمره 34 سنة ،» {36}.

* * * * * * « 37 » * * * * * *

37} ــــ «- صفاته: قال الإمام الصادق{عليه السلام}: «كان عمُّنا العباس بن علي نافذ البصيرة، صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله{عَلَيـْهِ السَّلامُ}، وأبلى بلاءً حسناً، ومضى شهيداً»{3{. وقال أبو مخنف الأزدي{رضي الله عنه}: «كان{عَلَيـْهِ السَّلامُ} شجاعاً فارساً وسيماً جسيماً، يركب الفرس المطهّم ورجلاه تخطّان في الأرض»{4{.4. المصدر السابق.

إيصاله الماء إلى معسكر الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ {، لمّا اشتدّ على الحسين وأصحابه العطش دعا العباس بن علي بن أبي طالب أخاه فبعثه في ثلاثين فارساً وعشرين راجلاً، وبعث معهم بعشرين قِربة، فجاءوا حتّى دنوا من الماء ليلاً، واستقدم أمامهم باللواء نافع بن هلال الجملي، فقال عمرو بن الحجّاج الزبيدي: مَن الرجل فجئ ما جاء بك؟ قال: جئنا نشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه، قال: فاشرب هنيئاً، قال: لا والله، لا اشرب منه قطرة وحسين عطشان، ومن ترى من أصحابه فطلعوا عليه، فقال: لا سبيل إلى سقي هؤلاء، إنّما وضعنا بهذا المكان لنمنعهم الماء، فلمّا دنا منه أصحابه قال لرجاله: املؤوا قربكم فشدّ الرجالة فملئوا قِربهم وثار إليهم عمرو بن الحجّاج وأصحابه، فحمل عليهم العباس بن علي ونافع بن هلال فكفّوهم… وجاء أصحاب حسين بالقِرب فأدخلوها عليه»{5{ 5. المصدر السابق: 99. »{37}.

* * * * * * « 38 » * * * * * *

38} ــــ «- موقفه يوم التاسع من المحرّم«: أتى أمر من عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد يستحثه على المنازلة، فركبوا خيولهم وأحاطوا بالحسين{عَلَيـْهِ السَّلامُ} وأهل بيته وأصحابه، فأرسل الحسين{عليه السلام} أخاه العباس ومعه جملة من أصحابه، وقال: سلهم التأجيل إلى غد إن استطعت» {6}، 6. إبصار العين: 31.

فذهب{عَلَيـْهِ السَّلامُ} إلى قادة العسكر وتكلّم معهم على التأجيل فأجّلوه . »{38}.

* * * * * * « 39 » * * * * * *

39} ــــ «- فضائله وثناء الأئمة {عَلَيـْهِ السَّلامُ} عن الإمام زين العابدين {عليه السلام} قال : { رحم الله العباس { ، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه ، فأبدله الله به جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنّة كما جعل لجعفر بن أبي طالب ، وإن العباس عند الله تبارك وتعالى لمنزله يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة .

وعن الإمام الصادق {عَلَيـْهِ السَّلامُ}، قال : كان عمنا العباس بن علي نافذة البصيرة ، صلب الإيمان ، جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاءً حسناُ ، ومضى شهيداً»3 – 3. مقتل الحسين لأبي مخنف: 176. »{39}.

* * * * * * « 40 » * * * * * *

40} ــــ «- عدم قبوله أمان ابن زياد: لمّا أخذ عبد الله بن أبي المحل بن حزام ابن خال العباس {عليه السلام} أماناً من ابن زياد للعباس وإخوته من أُمّه، قال العباس وإخوته: «لا حاجة لنا في أمانكم، أمان الله خير من أمان ابن سمية،»{7{. 7. تاريخ الطبري 4/314.

«وأقبل شمر بن ذي الجوشن{لعنه الله} فنادى: بنو أُختي عبد الله وجعفر والعباس وعثمان. فقال الحسين{عَلَيـْهِ السَّلامُ}: أجيبوه وإن كان فاسقاً، فإنّه بعض أخوالكم. فقالوا له: ما شأنك؟ فقال: يا بني أُختي أنتم آمنون فلا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم الحسين والزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد. قال: فناده العباس بن علي {عَلَيـْهِ السَّلامُ} تبت يداك، ولعن ما جئتنا به من أمانك يا عدوّ الله، أتأمرنا أن نترك أخانا وسيّدنا الحسين بن فاطمة{عَلَيـْهِا السَّلامُ}، وندخل في طاعة أللعناء وأولاد أللعناء. قال: فرجع الشمر{لعنه الله} إلى عسكره مغضباً»{8{. 8. اللهوف في قتلى الطفوف: 54. . »{40}.

* * * * * * « 41 » * * * * * *

41} ــــ «- موقفه يوم العاشر من المحرّم : «لمّا رأى{عَلَيـْهِ السَّلامُ} وحدة الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ}، بعد قتل أصحابه وجملة من أهل بيته، قال لإخوته من أُمّه: تقدّموا لأحتسبكم عند الله تعالى فإنّه لا ولد لكم ، فتقدّموا حتّى قتلوا ، فجاء إلى الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ} واستأذنه في الأمصال.

فقال {عليه السلام} له: أنت حامل لوائي، فقال: لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، فقال له الحسين {عليه السلام}: إن عزمت فاستسق لنا ماءاً، فأخذ قِربته وحمل على القوم حتّى ملأ القربة، قالوا: واغترف من الماء غرفة ثمّ ذكر عطش الحسين{عَلَيـْهِ السَّلامُ} فرمى بها وقال:

يا نفسُ من بعد الحسين هوني *** وبعده لا كنتِ أن تكوني

هذا الحسينُ واردَ المنونِ *** وتشربينَ باردَ المعينِ

ثمّ عاد فأُخذ عليه الطريق فجعل يضربهم بسيفه، وهو يقول:

لا أرهبُ الموتَ إذ الموتُ زَقَا *** حتّى أدارى في المصَاليتِ لُقى

إنّي أنا العبّاس أغدو بالسقا *** ولا أخافُ الشرّ يوم المُلتقى

فضربه حكيم بن طفيل الطائي السِنبِسي على يمينه فبراها فأخذ اللواء بشماله، وهو يقول:

والله إن قطعتُمُ يميني *** إنِّي أُحامي أبداً عن ديني: فضربه زيد بن ورقاء الجهني على شماله فبراها، فضمّ اللواء إلى صدره {كما فعل عمّه جعفر إذ قطعوا يمينه ويساره في مؤتة، فضمّ اللواء إلى صدره} وهو يقول : ألا ترون معشر الفجّار ** قد قطعوا ببغيهم يسار: فحمل عليه رجل تميمي من أبناء أبان بن دارم، فضربه بعمود على رأسه، فخرّ صريعاً إلى الأرض، ونادى بأعلى صوته: أدركني يا أخي، فانقضّ عليه أبو عبد الله كالصقر، فرآه مقطوع اليمين واليسار، مرضوخ الجبين، مشكوك العين بسهم، مرتثاً بالجراحة، فوقف عليه منحنياً، وجلس عند رأسه يبكي حتّى فاضت نفسه. . »{41}.

* * * * * * « 42 » * * * * * *

42} ــــ «- ثمّ حمل على القوم، فجعل يضرب فيهم يميناً وشمالاً، فيفرّون من بين يديه كما تفرّ المعزى إذا شدّ فيها الذئب، وهو يقول: أين تفرّون وقد قتلتم أخي، أين تفرّون وقد فتتم عضدي»{9{. 9. مقتل الحسين لأبي مخنف: 178.

ثمّ قال{عليه السلام}: «الآن اِنكسر ظهري، وقلّت حيلتي»(10). 10. بحار الأنوار 45/42 .»{42}.

* * * * * * « 43 » * * * * * *

43} ــــ «- شهادته: استُشهد {عَلَيـْهِ السَّلامُ} في 10 محرّم 61ه بأرض كربلاء المقدّسة، ودفنه فيها الإمام زين العابدين {عَلَيـْهِ السَّلامُ}، وقبره معروف يُزار. . »{43}.

* * * * * * « 44 » * * * * * *

44} ــــ «- ترحّم الإمام عليه: قال الإمام زين العابدين{عليه السلام}:«رحم الله العباس، فلقد آثر وأبلى، وفدى أخاه بنفسه حتّى قُطعت يداه، فأبدله الله عزّ وجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنّة كما جعل لجعفر بن أبي طالب، وإنّ للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة»{11{. 11. الأمالي للصدوق: 548.

كتاب: العباس بن علي ملحمة الطف ـــ المؤلف: السيد محمد علي الحلو ،

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1 – اسرار الشهادة للدربندي الطبعة الحجرية : ص324“

2 – بحار الانوار: ج22 ص 274. 3 – تنقيح المقال ج2 ص 128. 4 – البحار ج45 ص 65. ،» {44}.

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http://www.shiaweb.org/ahl-albayt/al-hussain/maqtal/pa29a.html

3}ــــ «- أضواء على عقائد الشيعة الإمامية – الشيخ جعفر السبحاني- الفصل الثاني : الأئمة الاثنا عشر1{عَلَيـْهِ السَّلامُ}: ـــ السلسلة الصحيحة للألباني-الصفحة 3/63 –

2 ـــ مسند أحمد بن حنبل – الصفحة: 5/294

المقالات: الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ{- رجل وقضية – الأشخاص: الأستاذ جعفر البياتي [المترجم] – مواقع الإنترنيت: شبكة جنة الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ{- مفاتيح البحث: الإمام الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ{، ولادة الإمام الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ{ – المواضيع: تاريخ أهل البيت – الواحات: الواحة الحسينية .

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قوله تعالى: {“ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ” { الحج، الآية 32}.

{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا{البقرة: 286}.

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الكاتب و الإعلامي الحاج مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ الحداد العبودي – أبو جاســـــــم.