رجل امن يعرقل تغطية مباشرة لفضائية “اي نيوز” في بغداد

28/3/2020

تعرض كادر فضائية “اي نيوز” الى عرقلة تغطيته لأحوال الشارع اثناء فرض حظر التجوال، من قبل احد افراد القوات الامنية، في ساحة عدن وسط بغداد.

المراسل إبراهيم المحمود قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق “ان احد افراد القوات الامنية، ومع بدء كادر القناة التغطية المباشرة، لسير اجواء الحظر، وتطبيق مقررات خلية الأزمة وسط بغداد، قام باقتحام مكان التصوير، والتشويش على آلة الكاميرا، بعد ان طالب الكادر بإيقاف العمل، ومغادرة المكان فورا”.

وأضاف المحمود ان القوات الامنية اطلعت على كتاب قيادة العمليات، والهويات التعريفية، وتخويل المركبة، فور وصول الكادر الى المنطقة، الا ان رجل الامن هذا اصر على ضرورة ابلاغه من قبل قائد العمليات للسماح بالتصوير.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تبدي استغرابها من التصرفات الفردية من قبل القوات الامنية ضد الصحفيين ، رغم استثنائهم من حظر التجوال، وتعمد التضيق على الكوارد الاعلامية وقت اداء مهامهم.

كما وتطالب الجمعية الاجهزة الامنية بضرورة ايقاف الاعتداءات المتكررة على وسائل الاعلام، ومراعاة الدور الذي تضطلع به وسائل الاعلام في تثقيف المجتمع بالالتزام بقرارات خلية الازمة الخاصة بمكافحة وباء كورونا.