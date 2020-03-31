سيادة المطران عطا الله حنا: ” نستعد لافراح القيامة المجيدة وسنزداد فرحا بشفاء مرضى وباء الكورونا…

وعودتهم سالمين الى اسرهم ”



القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا ندعو ابناء رعيتنا في هذه الايام المباركة حيث الصوم الاربعيني المقدس بأن يكثفوا من صلواتهم وادعيتهم الى الله لكي نجتاز هذه المرحلة بسلام ولكي تنتهي مرحلة وباء الكورونا لكي نحتفي بالفصح المجيد ونعاين انوار القيامة التي ستبزغ من القبر الفارغ .

صلوا الى الله لانه اب رحيم وعطوف ومتحنن على البشرية بأسرها وفي الوقت ذاته فإننا نصلي ايضا من اجل كل الباحثين وذوي الشأن الذين يعملون من اجل ايجاد لقاح لوباء الكورونا ودواء وعلاج لهذا الفيروس .

نحن نصلي لكي نصل لهذا اللقاح بأسرع ما يمكن من اجل مساعدة المرضى والمصابين بهذا الوباء ونحن في الوقت ذاته نتضامن مع كل الاسر المكلومة التي فقدت احبائها واعزائها بسبب هذا الوباء ونبعث برسالة تعزية الى الكنيسة الصربية الارثوذكسية التي فقدت احد اساقفتها الاجلاء بسبب الكورونا هذا الاسقف الذي زارنا في القدس عدة مرات وهو من اولئك الذين يعشقون الاماكن المقدسة في فلسطين ويحبون شعبنا الفلسطيني .

نتضامن مع كافة شعوب العالم التي تعاني من هذا الوباء ونتمنى ان نستمع الى الاخبار السارة بايجاد الدواء والعلاج واللقاح لهذا الفيروس الذي شل العالم بأسره وجعل الكثيرين في هذا العالم يعيشون في منازلهم في حالة خوف وترقب مما سيحدث .

من مدينة القدس وفي فترة الصوم الكبير نقول لابناءنا لا تخافوا ونقول لكل الذين يعانون من هذا الوباء بأن قلوبنا معكم ونتمنى ان تخرجوا من هذه المحنة وانتم متعافين بصحة وعافية وقوة .

لقد اثلج صدورنا بأن نسمع بــأن ابن القدس الشاب جوني مجلطون قد تعافى من وباء الكورونا وهذا ما نتمناه لكل الذين اصيبوا بهذا الوباء .

نستعد للاحتفال بأفراح القيامة وسيزداد فرحنا وابتهاجنا بشفاء المرضى وعودتهم سالمين الى احبائهم والى اسرهم .