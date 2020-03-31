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عراقي يصنع روبوت يتعامل مع حالات الكورونا

ﺻﻨﻊ اﻟﺨﺒﻴﺮ المهندس ﺛﺎﻣﺮ ﺳﺮﺣﺎن اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻐﺪاد، اﻟﺮوﺑﻮت الممرضة اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﻤﺮﺿﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.

ونقلت صحيفة الصباح عن ﺳﺮﺣﺎن قوله إن “الروبوت صمم ﻟﺮدﻫﺎت اﻟﻌﺰل اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، واﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ واﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ المرضى ﺻﻮرة وﺻﻮت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارة المرضى ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، وﺗﻌﻘﻴﻢ الممرات ﻋﻦ ﺑﻌﺪ”، مشيرا الى ان “ذلك ﻳﻐﻨﻲ اﻟﻜﺎدر اﻟﻄﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل المستمر ﻟﺮدﻫﺎت العزل الا في حالات الصرورة القصوى”.

وتابع ان “الروبوت يمكنه الدوران في الممرات الضيقة، وﻧﻘﻞ اﻷﻃﻌﻤﺔ واﻟﻌﻼﺟﺎت المستلزمات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، وﻣﺰود ﺑﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺷﺤﻦ وﺷﺎﺣﻨﺔ”.

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