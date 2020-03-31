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عمليات بغداد تعلن اعتقال 5272 مخالفا لحظر التجوال منذ بدء تطبيقه

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن اعتقال 5272 مخالفا لحظر التجوال منذ بدء تطبيقه.

وذكرت القيادة في بيان انه “منذ السابع عشر من شهر آذار 2020 ولغاية اليوم الثلاثين من الشهر ذاته، تواصل قواتنا الامنية الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، وخلال هذه الفترة، تمكنت من القاء القبض على ٥٢٧٢ مخالفاً، كما حجزت ٦٩٣ عجلة ودراجة نارية مختلفة، وبلغ عدد الغرامات ٢٨٠١٧ غرامة”.

وأضافت أنها “أوصت المواطنين ولأكثر من مرة بأهمية التزام بإجراءات الحظر، ففي الوقت الذي تقدم فيه الشكر لجميع اهالي العاصمة الملتزمين بتعليمات الحظر، تؤكد انه لن تتهاون مع الأشخاص الذين يصرون على خرق هذه التعليمات”.

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