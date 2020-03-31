في مناسبة ذكرى تأسيسه الشيوعي العراقي: نحتفل مع الناس بمكافحة الوباء

وجه الحزب الشيوعي العراقي منظماته في العراق وخارجه الى تحويل مبالغ الاحتفالات بذكرى تأسيسه السادسة والثمانين الى سلات غذائية توزع على كادحي وفقراء شعبنا، وهم يواجهون تفشي وباء كورونا.

وبيّن الرفيق مفيد الجزائري نائب سكرتير الحزب ان ذكرى تأسيس الحزب تأتي هذه المرة وسط مصاعب كبرى يعيشها شعبنا العراقي نتيجة ازمة وباء كورونا، التي ادت الى تعطيل الحياة العامة ومفاقمة شظف العيش بالنسبة للكادحين والمعدمين. لذلك توجهنا الى منظماتنا الحزبية في كل مكان الى تحويل المبالغ المالية المخصصة لتمويل الاحتفالات بالمناسبة، للاسهام في الجهود الوطنية لمكافحة الوباء المتفشي.

واكد الجزائري ان الحزب كان قد طلب في وقت سابق من رفاقه ومناصريه الانخراط في الحملات الوطنية المتنوعة للتخفيف من معاناة ابناء الشعب واعبائهم.

واضاف انه بدلاً من احياء الفعاليات الكبيرة كما في كل عام، قررنا احياء الذكرى مع الناس من خلال فعاليات التوعية والفعاليات الصحية وتوزيع المساعدات على الفقراء.

جدير بالذكر ان الحزب وجه في وقت سابق نداء الى الجهات المعنية كافة، يحثها فيه على التخفيف من المحنة الذي تعصف بابناء شعبنا العراقي، خصوصاً منهم المعدمون والمعوزون، في ظل استشراء وباء كورونا.

المركز الاعلامي

للحزب الشيوعي العراقي