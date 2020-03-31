مدينة طب بغداد تعلن دفن جميع المتوفين بفيروس كورونا في النجف

أعلنت مدينة الطب في بغداد، الاثنين، عن دفن جميع المتوفين بفيروس كورونا في النجف.
وقالت في بيان مقتضب، إنه تم دفن جميع المتوفين بفيروس كورونا في النجف الاشرف.
وأكدت ، أنه لا توجد اي جثة في ثلاجات الموتى التابعة للمدينة بالوقت الحالي.
أعلنت مدينة الطب في بغداد، الاثنين، عن دفن جميع المتوفين بفيروس كورونا في النجف.
وقالت في بيان مقتضب، إنه تم دفن جميع المتوفين بفيروس كورونا في النجف الاشرف.
وأكدت ، أنه لا توجد اي جثة في ثلاجات الموتى التابعة للمدينة بالوقت الحالي.
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