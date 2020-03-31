هل هذا الكلام للامام علي ؟ وهل امريكا بحاجة لعمل انقلاب بالعراق،

نعيم الهاشمي الخفاجي

انا شخصيا احبيت الفيلسوف علي ع وعشقته وقرأت خطب الإمام علي ع بغالبيتها، ورحم الله الشريف الرضي جمع الخطب والأقوال والحكم ورسائل أمير المؤمنين من كتب تاريخ سنية وشيعية، واختار الخطب والأقوال ذات البلاغة والفصاحة العالية، لأن الإمام علي ع معروف بالبلاغة وهو أول من اسس قواعد اللغة العربية، لكن هناك الكثير من الأقوال والخطب نسبت للامام علي ع رواها السنة في لغة ركيكة مثل كتاب الجفر وتوجد ثلاث كتب جفر، الكلام ببعضه ركيك، لكن لا يعني نفي ذلك، لأن الذين روا الخطب روها عن ناس عادين صاغوها بلغتهم، نقولها عن الامام علي ع بلغتهم وليست في لغة الفيلسوف العبقري علي بن ابي طالب الذي استطاع ان ينبؤ للمستقبل نتيجة فهمه للواقع البشري، انا لا انظر للامام علي ع كإمام معلوماته عن النبي محمد ص ومحمد ص عن الله، بل انظر لعلي ع كفيلسوف عبقري استطاع من خلال عبقريته ان يتنبؤ للمستقبل، والدليل اقواله تحققت رغم وقوف الامة العربية بكل طوائفها السنية والكثير من الشيعية ضده من خلال التشكيك في صحة اقواله، وصف الإمام علي ع لداعش الذي نشر وصف الإمام علي ع لداعش شيخ صوفي سني من كتاب الجفر وعلماء الشيعة لايعيرون اي أهمية لكتب الجفر الثلاثة الموجودة عند السنة وبعض الشيعة، لان الشيعة يجزمون ان الجفر لدى الامام المهدي، لكن وصف الإمام علي ع لداعش كان مطابق تماما، لذلك الواقع على الارض اثبت صحة كلام الامام علي ع وانطباقه بشكل تام على دواعش الامة العربية، أيضا أنا وجدت خطبة للامام علي ع حول أحداث اليمن عند أهل اليمن الوصف دقيق، عند تفشي فيروس كرونا أيضا تم نشر كلام للامام علي ع يتحدث عن الكرونا في لغة ركيكة لكنها واقعية والظاهر أن الكلام فعلا للامام علي ع لكن من نقلوا الكلام صاغوه في لغتهم الركيكة وليس في لغة الإمام علي ع الفصيحة والبليغة نضع اليكم نص مانسب للامام علي ع

كلام للامام علي عن كرونا

بسم اللة الرحمن الرحيم

سادتنا ومشايخنا الأعزاء السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته

*فايروس ووباء كورونا*

ذكر في القرآن الكريم في سورة *(المدثر)*

وشرح في نهج البلاغه للامام علي عليه السلام *(مرض كورونا)*

هذا الكلام منذ 1400 عام

وردَ في كتاب عظائم الدهور لابي علي الدبيزي ت 565هـ:

📚 *عندما تحين العشرون* …………….. *قرونً وقرون وقرون* 📚

📚 *يجتاح الدنيا كورون* ………………. *من فعل البشرالضالون* 📚

فيميت كبارهم ……………………. ويستحيي صغارهم

يخشاه الأقوياء. ……………….. ولا يتعافى منه الضعفاء

يفتك بساكني القصور ……………… ولا يسلم منه ولات الأمور

يتطاير بينهم كالكرات ………………. ويلتهم الحلقوم والرئات

لا تنفع معه حجامه. ……………….. ويفترس من أماط لثامَه

يصيب السفن ومن فيها …………… وتخلو السحب من راكبيها

تتوقف فيه المصانع ………………. ولايجدون له من رادع

📚 *مبدؤه من خفاش الصين* ………………. *وتستقبله الروم بالأنين* 📚

وتخلو الأماكن من روادها ……………. وتستعين الاقوام بأجنادها

يضج منه روم الطليان …………….. ولا يشعر من جاورهم بأمان

يستهينون بأول اجتياحه ……………. وييأس طبهم من كفاحه

يتناقلون بينهم أخباره ……………. ويكتشفون بلا نفعٍ أسراره

يخشاه الاخيار والفساق ……….. ويدفنون ضحاياه في الاعماق

تتعطل فيه الصلوات ……………… وتكثر فيه الدعوات

وتصدق الناس مايشاع …………… وتشتري كل مايباع

ممالك الأرض منه في خسارة ……………. تعجزعن محاربته وانحساره

في زمانٍ قل الصدق في التعامل ………………… وشح الأحسان في المقابل

ثمَ تنكشف الغمة عن الأمة ………. بالرجوع إلى الله تأتي التتمة.

وتستنير الضمائر المستهمة …………. بالتضرع الى الله والصلاه على الانبياء والأئمة

الكلام به وصف دقيق وان كانت اللغة ركيكة والكلام موجود قبل مئات السنين وليس اليوم، أيضا في الجفر وجدت خطبة للامام علي ع يذكر اسم امريكا وسطوتها على العالم ومعهم بني صهيون والكلام ينطبق على الواقع، انا أرجح صحة هذه الخطب لكنها صيغت في لغة ناقليها وليست بلغة الإمام علي ع الفصيحة.

سبق لي ان نشرتها بصحيفة صوت العراق قبل عدة سنوات اعيد نشرها

كلمات للإمام علي ع اشار بها الى امريكا قبل 1400 عام وقبل وجودها في 1200 عام

sotaliraq sotaliraq

كلمات الإمام علي ع الحقيقة تجعل اﻹنسان المؤمن عاجز ومتحير كيف هذا اﻹنسان العظيم

قد تحدث في امور قبل وقوعها وحدث ما أخبر عنه امير المؤمنيين اﻹمام علي ع وجدت في كتاب اسمه الجفر اﻷعظم مؤلف الكتاب شيخ مصري كتب قبل 1000عام تجد كلام ووصف دقيق الى امريكا وسيطرة بني صهيون على العالم من خلال امريكا وهذا ماهو واقع ونراه في عيوننا، كلام اﻹمام علي ع جدا دقيق فعلينا ان نستفاد من كلام الامام علي ع وننتبه من النوم السبات ونضع اليكم جزء من كلام الامام علي ع من كتاب الجفر ماذا قال الامام علي { عليه السلام عن الامريكا في الاخر الزمان }حيث قال {سلام الله عليه }يظهر بلال ومن تحنف , في نجوم خمسين ليست في السماء، إنما هي بالأرض العظيمة، ولكن نجمة بني اسرائيل المرسومة في خطوط الدرع تبلعهم جميعا زمان وعد الآخرة لهم، الذي يسؤون فيه الوجوه كل العرب، وتبكي امة خالفت رسولها واطفات بيدها مصباحها، ويدخل تدجيلا ويزين القواطع الخمسين بزهرة الحياة الدنيا، ويربط المدائن الخمسين بحبل بني اسرائيل الآتي من جبل صهيون، يبغي الفساد في الأرض وعلو للظالمين، يسمونها بلاد { الامريك 2} ويكون قائدهم من بني اسحاق وبني اسرائيل، يجمع امشاج الناس على لغتهم، ويدعوهم بدعوتهم , وتتم بلاد { الامارك } الفتنة، بعدما نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها، واسالت لهم الدنيا جداول نعمتها، وارتعا ابليس في مدائنها وازقتها، وشعب شعابها وهتك أعراضها , ويظهر عندهم دين ابليس،شهوات وغرور وسراب العطش، ويصبحون في النعمه غارقين، وفي خضرة عيشها فكهين، وبعلومهم فرحين، وقد تربعت الامور لهم في ظل سلطان ال**** واوتهم الحال إلى كنف غير غالب، الدنيا فقط مطالب، راغب لا ذاهب، فهم حكام على الأطراف الارض، يعرفون ما يجري، ويعرفون ما يجري فيها مسارات الارض الطول والعرض، وتكون لهم اعيون تتلصص خلف السحاب 3، وجور بالبحار الإعلام و يخزنون النار بها بيئة التراب، تهدد غضب المستضعفين في الارض غير المسلم و المسلم حقا، ويجعل الله حجته على الامريك، فيلعنهم بما عصوا بما كانوا يعتدون) لم أكمل بقية الكلام حتى لايتهمنا البعض أننا نعيش على اﻷحلام واقولها وبصراحة مهما تعرضنا الى انتكاسات لكن في اﻷخير نصرنا آت ونحكم البغات رغم انوفهم ويحق الله الحق، اتذكر الشيخ علي قرداغي عبر قناة الجزيرة عام 2003 قال اني اتعجب ان علي بن ابي طالب ع رغم انه مدينة العلم حسب حديث الرسول محمد ص والبخاري يروي فقط 10احاديث من علي بن ابي طالب ويروي البخاري عن ابي هريرة 3000حديث، قرداغي شيخ سني اخواني لكنه قال الحقيقة المرة مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي.

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صوت العراق

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وفي الختام طبل فلول البعث ومعهم الاعلام الوهابي لقضية وقوع انقلاب عسكري مستندين لتقرير في صحيفة نيويورك تايمز، هناك حقيقة البنتاغون شيء طبيعي يضع خطط لكن بغالبيتها لم تنفذ، كل جيوش العالم وخاصة الكبرى تضع خطط هجوم مقابل تستهدف احتلال دول أو مواقع معادية، لكن لم تنفذ بغالبيتها، واجب وزارات الدفاع بكل دول العالم إعداد خطط لشن الحروب ضد الأعداء الحقيقيين والوهميين، ما يشاع أن امريكا تريد احتلال العراق واستهداف فصيل مسلح معين هذا مبالغ به، شيء طبيعي البنتاغون يضعون خطة لحماية قواعدهم بالعراق من اعداء حقيقيين أو وهميين، حتى على مستوى الجيوش العادية توجد خطط تسمى خطط نارية او خطط الهجوم المقابل، يتم تسجيل أهداف المدفعية والدبابات والهاونات لقصفها في حالة تعرضها لهجوم معادي وأيضا توجد خطط هجوم مقابل لاستعادة المواقع والمدن التي يحتلها العدو، لكنها افتراضية وليست حقيقية، اشيع أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعدت خطة لمواجهة فصائل معينة بالعراق بحجة أنها تابعة لإيران وأمرت قادتها العسكريين في العراق بالاستعداد لعمليات محتملة تستهدف خصوصا تدمير جماعة «كتائب حزب الله» هذا الكلام غير واقعي ومبالغ به وضخمه فلول البعث والإعلام الوهابي التكفيري الباغض لشيعة العراق والشيعة بالعالم، اكيد في الخطة المعدة تتضمن الخطة التي اقترحها «البنتاغون» خطة لنشر معدات دفاعات جوية جديدة، تشمل بطاريات صواريخ باتريوت، خلال فترة زمنية مقترحة.

وتقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الذي اشار الى وجود خطط عسكرية سرية وضعت لمواجهة فصائل معينة لا يعني أن الخطة تنفذ، نعم هذه التقارير يفرح بها فلول البعث والوهابية لكن تدخل من باب فرض ضغط لأجل التفاوض لا أكثر، امريكا تريد عمل انقلاب هل تريد ان يصبح نظام الحكم بالعراق قوي؟ وضعية حكم العراق الحالي من تناحر المكونات الثلاثة واختلاف الرئاسات الثلاث والصراعات الداخلية مابين المكونات هو كافي لجعل العراق دولة فاشلة وعاجزة لا تهش ولا تنش، من مصلحة امريكا ابقاء الوضع بالعراق على حاله افضل من عمل انقلاب يستفز غالبية الشعب العراقي، الامريكان ليسوا وهابية يكفرون الشيعة وانما يبحثون عن مصالحهم فقط.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.