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وزارة السياحة والاثار المصرية تنفي سقوط مأذنة بالقاهرة

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

نفت وزارة السياحة والاثار المصرية اليوم السبت الثامن والعشرين من مارس 2020 م الجاري الانباء التي اشارت الى سقوط مأذنة أحد المساجد الأثرية في العاصمة المصرية القاهرة ,

صرح بذلك الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية قائلا .. بأن ما تم تداوله من أنباء عن سقوط مأذنة أحد المساجد الأثرية عار تماما من الصحة،

واكد الدكتور أسامة طلعت أن ما حدث هو سقوط شخشيخة (فانوس خشبي) وهي جزء من سقف مسجد علي باشا حلمي وهو غير مسجل في عداد الآثار الاسلامية.

وتجدر الاشارة الى ان مسجد علي باشا حلمي شيد عام ١٣٢٣ هجرية أي ١٩٠٦م في عصر الخديوي عباس حلمي الثاني ويقع في شارع القربية من شارع احمد ماهر بالدرب الأحمر. بالقاهرة

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