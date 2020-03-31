وزارة النفط تعلن تخصيص مليوني دولار لدعم القطاع الصحي في ميسان

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن تخصيص مبلغ مليوني دولار لدعم القطاع الصحي في محافظة ميسان، للحد من انتشار فايروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان قوله، إنه” تم الايعاز الى ادارة شركة نفط ميسان بتوفير التخصيصات المالية اللازمة ، وتشكيل اللجان اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية المعنية في المحافظة من اجل الإسراع في توفير الأدوية والأجهزة والمعدات والمستلزمات الصحية اللازمة التي تتطلبها الرعاية الصحية للمواطنين، فضلاً عن توفير مستلزمات أبنية ومواقع الحجر الصحي”.

وأشار جهاد إلى ان “هذه الاجراءات والمبادرات التي تقوم بها وزارة النفط، تأتي ضمن الدعم الذي تقدمه للقطاع الصحي بشكل عام ولابناء المحافظة بشكل خاص ، للوقاية من انتشار فايروس كورونا والمساهمة في علاج المصابين به”.