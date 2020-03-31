وزارة الهجرة توزع اكثر من 160 الف حصة اغاثية بين النازحين في مخيمات اقليم كوردستان

اكدت مديرة قسم ممثلية محافظات اقليم كوردستان في الوزارة عليا حسين البزاز ان فرق ممثلية الوزارة الميدانية تقوم بالتنسيق مع مديريات الصحة والدفاع المدني وبشكل دوري بتعقيم وتعفير المخيمات للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا .

وأضافت البزاز انه وبتوجيه من وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى ارسلت الوزارة كميات من المساعدات الاغاثية للنازحين في محافظات الاقليم ، موضحة ان فرق الوزارة الميدانية وزعت اكثر من 160 الف حصة اغاثية للنازحين في مخيمات محافظات الاقليم ، حيث وزعت منها (62349) حصة اغاثية في مخيمات اربيل و (93030) حصة وزعتها للنازحين في مخيمات محافظة دهوك ، فيما وزعت (4724) حصة اغاثية اضافية للنازحين في مخيمات محافظة السليمانية ، فضلا عن توزيع 13 الف كمامة بين النازحين في مخيمات المحافظة نفسها .

وتعمل الوزارة على تأمين الاحتياجات الاساسية للعوائل النازحة وتمكينها على مواجهة تحديات الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .