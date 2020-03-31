ولد ملكا … حكاية العز من أرض العز

1

حملوا التراب وبقلوب تنبض بكلمة العقيدة توجهوا الى النصف الاخر من الأرض …

ضباب وصقيع وجدران من الظل

قالوا أن الشمس فيها لا تنام

سرقوا التاريخ حين قالوا

لكن لم تفلح محاولة السرقة هذه المرة

فتى الصحراء الشجاع جلب معه الشمس ..

2

هنالك فرق واضح بين المبادىء والعراقة …

المبادىء نكتسبها بفعل الاحتكاك مع النصوص الثورية

أما العراقة ..

فهي ثمرة تخرج مع الدم من رحم الحياة ..

3

ليسوا ملوك فنادق ولا أمراء طاولات

لهم في تلك الأرض كثبان من دم …

صحارى نقية تحمي ديار الروح ..

4

ولد ملكا …

حكاية العز من أرض العز

فصل كبير من قصة المملكة مع الراية

صور عميقة وأصوات الصدى

من جهة التاريخ ..

5

Born A King …

وانت تشاهده ستحن لملح الكلمة ..

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب