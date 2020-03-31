ولد ملكا … حكاية العز من أرض العز
1
حملوا التراب وبقلوب تنبض بكلمة العقيدة توجهوا الى النصف الاخر من الأرض …
ضباب وصقيع وجدران من الظل
قالوا أن الشمس فيها لا تنام
سرقوا التاريخ حين قالوا
لكن لم تفلح محاولة السرقة هذه المرة
فتى الصحراء الشجاع جلب معه الشمس ..
2
هنالك فرق واضح بين المبادىء والعراقة …
المبادىء نكتسبها بفعل الاحتكاك مع النصوص الثورية
أما العراقة ..
فهي ثمرة تخرج مع الدم من رحم الحياة ..
3
ليسوا ملوك فنادق ولا أمراء طاولات
لهم في تلك الأرض كثبان من دم …
صحارى نقية تحمي ديار الروح ..
4
ولد ملكا …
حكاية العز من أرض العز
فصل كبير من قصة المملكة مع الراية
صور عميقة وأصوات الصدى
من جهة التاريخ ..
5
Born A King …
وانت تشاهده ستحن لملح الكلمة ..
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب