البكاء يضحك
فضيلة مرتضى
لم ياهذا تحشر نفسك بين أبياتي؟
تتلاعب بالأوزان والقوافي
بيننا بحر صموت
وبكاء يضحك
فوق جبل أحزاني
أنا في النار
كيف يجوز لك يابكاء أن تضحك؟
بين أضلعي نحيب
يدفعني الى الحزن الأعمق
هل هذا خطأك ياقلب؟
لم تدمر نفسك؟
على أرصفة العمر أغنية الرحيل
تحفر بأصابع الأيام
غضونآ على جبيني
وخنادق حول فمي
آمالي لاتزل عرجاء
على نافذة الأحلام
راعشة النظرات
وحلم في الضباب
لاأستطيع ياقلب أعيش في النفاق
كم هي عارية بكائي؟!
كم هو عاري قلبي؟!
كلما جاء صدى لحن حزين
يجتاح سكوني النحيب
يشربها دمي
تنزف حجرات صدري
يملئ البكاء أنهاره ضحكآ
في قلب الليل
تفلت من عيوني
قطرات ألمي
القمر يتركني
النجوم تتساقط
يفرد الظلام أجنحته
فأقرأ من يعيش بين جوانحي
حممأ تحرق جسدي تعبث بقلبي
بين الأنتظار والتوقع
لازلت أحلم وأبحث عن ظله
في الطرقات وبين الأنجم
لاأدري لم العثرات والأنكسارات
قوتي وسندي؟
ضحك بكائي
نحيب قلبي
أمامي وخلفي
ولازلت لاأستسلم
أنا أمرأة حفر الحزن في داخلي
بئرآ منذ ولادتي
أرمي عثراتي فيه
أستعيدي قوتي
وضحكات البكاء
أمواج بحر على خارطة عمري
2020/03/31