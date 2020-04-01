الحروب ضروب!!

الأرض ميدان حروب متنوعة ومتجددة ومبتكرة وفيها من أدواتها وآلياتها ودوافعها ما لا يمكن حصره بمقال , فالحرب التي تعارفت عليها البشرية ما عادت موجودة , وإنما الذي يدور هو قائمة لا تنتهي من الحروب , ومنها النفسية والإعلامية والفكرية والثقافية والتجارية والعلمية والبحثية والإبتكارية والصناعية , فالدنيا في سباق محموم في هذه الميادين وغيرها.

فالحرب التقليدية التي عهدناها ما عاد لها أثر , والسبب ما أنجزه العقل البشري من إبتكارات وضخه من قدرات تدميرية لا يمكن تصورها , فالأسلحة المعاصرة تتطور بسرعة مذهلة , وما يُصنع اليوم يبدو قديما بعد ستة أشهر أو سنة واحدة , ولهذا فأن مصانع الأسلحة المجنونة تريد التخلص من منتوجاتها بسرعة , ولهذا فأنها تفتح أسواقا وتطورها لإستيعاب الموديلات القادمة من إنتاجها , وهذا يعني ان الحروب لن ولن تضع أوزارها , لأن الطلب يجب أن يتفوق على العرض , وهذا هو القانون الذي سيتحكم بسلوك القرن الحادي والعشرين.

والحروب التدميرية التي تستخدم فيها الأسلحة المتطورة هي التي تطغى على وسائل الإعلام وإهتمام البشر , لكن الحروب الأخرى , كحرب المياه والغذاء والحروب الجرثومية والبايولوجية المتنوعة , والقتل بالأشعة والصوت والرجات والإهتزازات التي لا يشعر بها البشر , تمضي في دخان الحروب الدموية التخريبية الفاحشة المتنامية في المجتمعات المستهدفة لثرواتها ومصادر الطاقة التي فيها , ولا يوجد مصدر للطاقة في الأرض إلا وحوله قوافل حروب.

والواقع العربي يتعرض لحروب شرسة بكل الأنواع والقدرات , ولم تعد الحرب الفتاكة بالأسلحة المتطورة إلا واحدة منها , فالهجمات الفكرية والنفسية والثقافية والأخلاقية والعقائدية والإعلامية , والغذائية والتجارية والمواصلات والحصارات والصولات الإحباطية على أشدها , لقتل العربي نفسيا وفكريا وعقائديا وتحويله إلى موجود متحطب قابل للإشتعال والتحول إلى رماد ودخان.

وهذا جوهرالذي يجري , ولهذا تجد الواقع العربي مصاب بمشاكل متفاقمة لا تعرف حلا , ولا يمكنه أن يفكر بمخرج من المأزق , لأن وابلا من المعضلات المتأهبة للإنقضاض تتربص فرصها وبوابات نفوذها لكي تحقق رسالتها التدميرية القاسية.

وهكذا فما أن يتم إطفاء نار هنا حتى تتأجج نار هناك , وما أن يخمد صراع هنا حتى يبدأ صراع آخر هناك , وخلاصة هذه المتواليات الخسرانية هو إستنزاف طاقات الوجود العربي وتجفيف عروقه الحضارية , والإنقضاض عليه بعد أن أصبح كالعصف المأكول , بلا قدرات تؤهله للتحدي والمقاومة والبقاء.

وأخطر ما يجري في الواقع العربي أن العديد من العرب قد تم تأهيلهم لكي يكونوا ضد الوجود العربي , ومن المساهمين في إنهاكه وتفريغة من قدرات الحياة.

وتلك حروب ما بعدها حروب , وفيها يموت الأبرياء والآخرون يملأون الجيوب , وخوّان أهله ووطنه سيكون ذات يومٍ تحت أقدام الخطوب!!

د-صادق السامرائي