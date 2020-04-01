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الصحة النيابية تطالب بتخصيص الفنادق والمباني الحكومية الشاغرة للحجر الصحي

طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، الثلاثاء، رئيس الوزراء بوضع كافة الفنادق والمباني الحكومية الشاغرة للحجر الصحي.

وقال الجبوري في بيان إن “رئيس الوزراء مطالب بالإيعاز الى مؤسسات الدولة كافة بوضع كافة الفنادق والمباني الحكومية الشاغرة تحت تصرف خلية الأزمة ووزارة الصحة ليتسنى لهم استخدامها للحجر الصحي، خصوصاً للوافدين العراقيين خلال هذه الايام والذين يبلغ عددهم اكثر من ٦٠٠٠ شخص”.

وأضاف أن “ذلك جاء منعاً لاختلاطهم مع المواطنين للحد من انتشار الفيروس وكذلك للحفاظ عليهم من خلال التأكد من عدم وجود إصابات بينهم”.

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