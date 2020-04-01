المسعودي يعزي برحيل المؤرخ عبد الستار الحسني

أعرب رئيس هيئة الحج وكالة سامي المسعودي، الثلاثاء، برحيل المؤرخ العلامة عبد الستار الحسني.

وقال المسعودي في تعزية إنه “بمزيد من الحزن والاسى تلقينا نبأ رحيل العلامة عبد الستار الحسني النسابة المعروف، والمؤرخ الانسان والاديب الفذ الذي لم ينقطع عن البحث حتى ساعات رحيله الاخيرة”.

وأضاف :”لقد تشرفت باللقاء به والاستنارة بافكاره ومشورته، وبمعونته وهو يقدم لنا الدعم والمشورة خلال مسيرة تسجيلنا للعتبات المقدسة وصحة انساب المراقد في العراق”.

وأوضح المسعودي، أن “العلامة الحسني كان فذاً بارعاً في اللغة والادب، ومتفرداً بمدرسة الانساب والعرفان وموسوعيا بالشعر والنثر وموضوعيا في الطرح ..ختم حياته المباركة بالعلم والعمل عبر تنقله بين النجف وقم وهو المتواضع في علمه المكنوز وطرحه المتفرد”.

وتابع، :”اننا بفقدنا لهذه القامة العلمية والصرح الادبي نؤبن مدرسة متفردة وانسانا صالحا نهل من علوم ال البيت واثرى المكتبة العربية والاسلامية ببحوثه الغزيرة و نتاجه الثر”.