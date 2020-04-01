النفط تعلن رصد مليوني دولار لدعم القطاع الصحي في واسط

أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، عن رصد مبلغ مليوني دولار لدعم وتعزيز قدرات القطاع الصحي وخلية الازمة في محافظة واسط للوقاية من انتشار وباء فايروس كورونا.

وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان إن “نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان وافق على تخصيص مبلغ مليوني دولار من صندوق المنافع الاجتماعية، لشركة نفط الوسط لدعم القطاع الصحي وخلية الازمة بمحافظة واسط لتعزيز جهودها في الوقاية من انتشار فايروس كورونا ، من خلال تجهيز وتوفير المشافي في المحافظة باحتياجاتها الضرورية من الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة وذلك لحماية ابناء المحافظة من هذا الوباء”.

وأضاف جهاد ان “هذه التخصيصات تأتي ضمن الحملة الوطنية للوقاية من انتشار فايروس كورونا، حيث تشمل تزويد عدد من المشافي في المحافظة بالأجهزة والمستلزمات والأدوية والعلاجات الضرورية العاجلة، اضافة الى تاهيل وتجهيز مواقع الحجر الصحي للمصابين”.

وأكد على “تشكيل لجان من شركة نفط الوسط وصحة المحافظة لتنفيذ ذلك بصورة عاجلة خدمة لأبناء المحافظة”.