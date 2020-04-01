مثنى السامرائي: ليس لدينا اعتراض على شخص الزرفي

أكد رئيس تحالف “الوطن أولاً” مثنى السامرائي، الثلاثاء، أنه لا وجود لأي اعتراض للتحالف على شخص عدنان الزرفي، فيما أشار إلى عدم وجود أي قلق لدفع رواتب الموظفين لغاية نهاية السنة.

وقال السامرائي إنه “ما كنا نتخوف منه في الفترة السابقة اننا سنمر بهذه الفترة الحرجة في حال عدم تمرير حكومة محمد توفيق علاوي”، مبيناً :”كنا نتمنى ان تسير الأمور بشكل طبيعي”.

وأضاف، :”لدينا تواصل مع عدنان الزرفي، ولم يتم اللقاء وهناك لقاء قريب وستكون لنا اجوبة واضحة”، مؤكداً “ليس لدينا أي اعتراض على شخص الزرفي،

وأوضح السامرائي وهو عضو في اللجنة المالية النيابية، أنه “لا يوجد أي قلق علىرواتب الموظفين لغاية نهاية العام الحالي”.

وتابع، أنه “يجب على الدولة ان ترعى مسؤولية من يعمل ويعتمد على قوت يومه”، مؤكداً أنه “يجب دعمه بمنحة مالية او سبل أخرى، كون الدولة مسؤولة أمام المواطن”.