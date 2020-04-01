Posted on by

محافظ كربلاء يمنع دخول شاحنات إيرانية إلى المحافظة

اعلن محافظ كربلاء، الاربعاء، عن منع دخول شاحنات تحمل “ألبان إيرانية” إلى المحافظة ضمن اجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال المحافظ نصيف جاسم الخطابي، في بيان مقتضب صدر، صباح اليوم، إنه منع دخول شاحنات تحمل ألبانا إيرانية إلى كربلاء حفاظًا على حياة المواطنين.

من جانبه، ذكر مصدر أمني إن الاجهزة الامنية في سيطرة ٥٤ ب‍كربلاء منعت ٢٩ شاحنة محملة بمنتجات گاله قادمة من ايران من الدخول الى المحافظة”.

وتتخذ محافظة كربلاء اجراءات مشددة للحد من تفشي الفيروس بينها منع دخول الوافدين الى المحافظة وحظر التجول وغلق المزارات الدينية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close