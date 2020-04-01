Posted on by

مسرور بارزاني يترأس أول اجتماع لحكومة كوردستان عبر الفيديو

مسرور بارزاني يترأس أول اجتماع لحكومة كوردستان عبر الفيديو

ترأس رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، أول اجتماع لمجلس الوزراء عبر الفيديو، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «ترأست اليوم أول اجتماع لحكومة إقليم كوردستان عبر الانترنت».

أضاف بارزاني «فيروس كورونا لن يمنع حكومتنا عن الاجتماع لاتخاذ القرارات اللازمة لإرشادنا خلال هذه المرحلة الصعبة».

Masrour Barzani پابەندین#

@masrour_barzani

Today I chaired the first ever online KRG cabinet meeting. The won’t stop our government coming together to make the necessary decisions to guide us through this difficult chapter.

عرض الصورة على تويتر
الجدير بالذكر أن حكومة إقليم كوردستان تأتي في طليعة حكومات المنطقة التي اتخذت قرارات وتدابير احترازية صارمة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، ما أسهم إلى حد كبير في الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة المواطنين.
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close