مسرور بارزاني يترأس أول اجتماع لحكومة كوردستان عبر الفيديو

ترأس رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، أول اجتماع لمجلس الوزراء عبر الفيديو، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «ترأست اليوم أول اجتماع لحكومة إقليم كوردستان عبر الانترنت».
أضاف بارزاني «فيروس كورونا لن يمنع حكومتنا عن الاجتماع لاتخاذ القرارات اللازمة لإرشادنا خلال هذه المرحلة الصعبة».
Today I chaired the first ever online KRG cabinet meeting. The #coronavirus won’t stop our government coming together to make the necessary decisions to guide us through this difficult chapter.#پابەندین